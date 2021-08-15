拜登民主峰會 可能淪於形式化

白宮11日宣布，將於12月9至10日召開民主峰會，以視訊方式邀請多國領袖參與，會議主軸是捍衛民主價值對抗極權主義，共商促進民主自由與人權。此會議為拜登 競選總統時主張，目的在彰顯美國 的民主價值，如今要落實，勢將影響國際局勢發展，對美國利益也很難論定。

如白宮網站所示，拜登認為當前時代的挑戰，是要證明民主體制可以改善本國人民的生活，並且解決更廣大世界所面臨的重大問題。此說法顯然是針對中國 而發，拜登在爭取歐洲及亞洲盟邦對抗中國時，也以民主政治面臨極權國家挑戰為理由。

拜登舉辦民主峰會，雖能提振在民主世界領導地位，凝聚遏制中國的力量，卻也有不少負面效應。首先，舉辦民主峰會如針對中國，勢必使得美中關係進一步惡化。

日前美國才派遣副國務卿薛曼至中國訪問，傳達希望避免美中競爭上升為衝突的訊息，中國外長王毅也就避免衝突提出三條底線，第一條即是不希望美國挑戰，甚至試圖顛覆中國特色社會主義道路和制度。如今美國聚集全球民主國家批評中國政治體制，雙方對立一定升高。

其次，全球非民主國家不只中國，俄羅斯、北韓、古巴等國皆是，在民主峰會中美國必然要一起批評。拜登的作法等於又回到冷戰時期以意識形態為依歸去區分敵我，有可能將世界分成兩大集團，全球也可能形成民主與非民主國家的相互歧視。

第三，民主的標準很難拿捏，拜登政府不知要如何取捨。能被邀請與會的即是民主國家，未被邀請的則不是。但是美國許多盟友嚴格說來，也不算真正民主國家。如果這些國家都成為民主峰會成員，那全世界非民主國家也不多了；如果美國不邀請他們，無異是讓他們貼上不民主標籤，也應該成為大會批評對象，將不利於美國與這些國家的關係及外交利益。

第四，觀乎川普執政時期的恣意妄為，民粹主義氾濫，群眾都攻入國會大廈，以及黑人人權未受到完整保障，恐怕未被邀請者也必然會質疑，美國是否真的是個成熟的民主國家？屆時民主國家與非民主國家之間，恐將會流於相互批評的口水戰。

縱使民主峰會如期召開，會中也通過一些譴責中國及其他非民主國家的聲明，在現實世界，包括美國在內的與會國家仍然必須與中國經濟交往，默認俄羅斯在東歐及中東的軍事影響力。民主峰會召開時很盛大莊嚴，結果恐將流於形式化。（作者為台灣淡江大學國際事務與戰略所教授，轉載自聯合報）