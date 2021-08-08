從川普到葛謨 看兩黨天壤之別

近年美國政府高官對下屬性侵犯或性騷擾言行例子越來越多，涵蓋民主黨 與共和黨政客。仔細比較，會看到兩黨又一重大區別，耐人尋味。

紐約州 檢察長詹樂霞(Letitia James)8月3日公布對紐約州長葛謨 (Andrew Cuomo)性騷擾的168頁調查報告。調查詢問179名證人，收集7萬4000多份證據，顯示葛謨長期有「不受歡迎和未經同意的觸摸」、「冒犯性評論」等不當行為，至少11名女性受害，其中九名是紐約州政府職員，有幾位是他辦公室助理。

葛謨家族在紐約州政壇無人能比。父親馬里奧連任三屆州長(1983-1994)，1992年總統大選民主黨全國代表大會上，他以民主黨大老身分提名柯林頓。後來柯林頓1997年第二任期任命安德魯‧葛謨擔任聯邦住房和城市發展部長。葛謨2007年當選紐約州檢察長，2010年、2014年和2018年連續三次以絕對優勢當選紐約州長。2020年新冠疫情最嚴重期間，葛謨每日新聞發布會冷靜得力的表現，遠勝出川普在白宮新聞發布會充滿不實信息的表現，在公眾中聲望一度高漲。

權勢和長期執政常伴隨腐敗，在葛謨身上也應驗。葛謨性騷擾在紐約政界早有傳聞，但他權勢顯赫，一直沒有受害人敢站出來指證。曾是他的助理博伊蘭(Lindsey Boylan)第一個站出來。她2020年底在推特和Medium敘述2016年至2018年葛謨多次騷擾她，當時她是紐約州經濟發展官員。隨後多名婦女也出面指控葛謨性騷擾。紐約州檢察長今年3月任命獨立小組調查。

調查報告公布後，許多民主黨國會議員(包括聯邦參議員舒默和布蘭德)和民主黨州議員3月就要求葛謨辭職。這兩天，紐約市長、紐約州民主黨領袖和傾向民主黨的團體如工會領袖，乃至拜登總統和眾院議長波洛西都呼籲葛謨辭職。《紐約時報》3日發表社論「葛謨州長，你該辭職了」。民調顯示，59%紐約州居民認為葛謨該辭職了。

紐約州眾議會司法委員會已啟動彈劾程序，9月將彈劾葛謨。民主黨控制州議會兩會，多數民主黨議員都表態葛謨不適任州長。如曼哈頓、納蘇、奧斯威戈和威徹斯特等地檢察官宣布對葛謨展開刑事調查。拒絕承認錯誤的葛謨已是孤家寡人，陷入絕境，且面臨刑事起訴。

這讓筆者想起，2008年紐約州長史必策(Eliot Spitzer，民主黨)被曝光雇高價應召女，明尼蘇達州聯邦參議員Al Franken和紐約州檢察長Eric T. Schneiderman(都是民主黨人)先後被曝光性騷擾，都被民主黨要求辭職，黯然下台。

對比共和黨情況。川普年輕時就有行為不檢歷史。2016大選期間，被20多名婦女指控性騷擾或性侵犯，2005年好萊塢節目採訪一段錄音，川普用最粗俗語言炫耀未經婦女同意就強吻和猥褻她們。但2016大選共和黨選民包括更多白人女性選民，卻選了川普。

2019年川普私人律師柯恩在國會宣誓作證，指川普2016年大選期間曾支付高價封口費給花花公子女郎和三級色情片女星，違反競選資金法律，但聯邦司法部不調查。同年，作家E. Jean Carroll指控川普性侵。川普否認指控，她起訴他誹謗，川普竟動用聯邦司法部為私人行為辯護，說指控是讓他下台的政治陰謀。

類似道德敗壞的共和黨政客，還有如2017年，五名婦女指控阿拉巴馬州共和黨參議員候選人Roy S. Moore在她們十幾歲、他30多歲時對她們性挑逗和性侵。但摩爾獲川普支持，還贏了共和黨初選。2018年川普提名卡瓦諾(Brett M. Kavanaugh)為最高法院大法官，參院確認過程中，Blasey Ford宣誓作證，敘述遭卡瓦諾性侵經過。多名婦女指控卡瓦諾性騷擾或性霸凌，聯調局顯然迫於川普內閣壓力，沒有對卡瓦諾深入實質性調查。共和黨掌控的參院以50：48強行確認提名案。

值得注意作三方面比較。首先，民主黨對性腐敗者基本態度是鮮明譴責，要求辭職。但共和黨基本是予以掩蓋包庇縱容，以維持權力作唯一目標。 其次，民主黨選民會拒絕繼續支持道德敗壞的政客。但共和黨選民標榜道德高尚，特別是歷來有高調家庭觀念的福音教派基督教人士，對川普等共和黨政客的道德敗壞言行置若罔聞。最後，民主黨性腐敗政客迫於壓力都會辭職，而共和黨政客不會，表現毫無廉恥。

民主憲政社會需要獨立的新聞媒體對所有政客揭露，需要客觀理性的公眾對政客問責，需要每個政黨對內部作奸犯科者嚴厲抵制，更需要議會和司法部門對所有濫用權力腐敗犯法的掌權者進行調查、彈劾和繩之以法。令人擔憂的是，美國兩黨政治已蛻變為「秀才與強盜」的對峙。（作者為紐約大學商管碩士，《當代中國評論》副主編）