習的戰狼外交 未來將是常態

美國 副國務卿謝曼訪華，北京外交部副部長謝鋒對美方的抨擊，比起3月中共 外事辦主任楊潔篪在阿拉斯加對國務卿布林肯的「教訓」，有過之而無不及。如果說，楊的言辭還有些模糊的話，謝則直截了當，一點都不拐彎抹角，直指中美問題的要害。假如要評選中國 戰狼外交的代表，謝鋒這番語言絕對排得上前三。這也說明，前一階段外界臆測習近平可能改變中國戰狼外交的說法落空。

在我看來，中國戰狼外交至少在未來五年，不會有本質的改變。原因在未來五年大概率會是中美最困難的時期，很可能中美在這五年要決出勝負，如果美國在此期間不能遏制中共，以後就用不著遏制了。這當然會使中國民族主義和國家主義在現在的基礎上再強化，習近平會進一步尋求民族主義的支撐，以強化自己統治的合法性。而民族主義天然是戰狼外交的溫床。

很多人把戰狼外交的板子打在外交部幾個新聞發言人身上，他們固然是戰狼外交的代表，但其實習本人才是戰狼外交的始作俑者。所謂「上有所好，下必甚焉」，在中共的政治文化下，如果上面不喜歡這種做法，下面怎麼敢造次？所以戰狼外交的根子在上面，也就是習近平。

2009年2月習訪墨西哥會見華僑時，批評少數外國人對中國事務說三道四，這個話是經典的習氏語言。他說，「有些吃飽了沒事幹的外國人，對我們的事情指手畫腳。中國一不輸出革命，二不輸出飢餓和貧困，三不去折騰你們，還有什麼好說的。」

在語言的粗鄙化上，習和毛可有一比，但毛能寫詩作賦，習好像也能寫詩，可讓人不敢恭維。某種程度講，中國當代政治語言粗鄙化是從習開始的，戰狼外交的一個重要表現，是語言粗鄙。

習之所以需要戰狼外交，中國國力上升是個方面，但鞏固「一尊」地位，滿足他在國際上做大國領袖的願望，是更重要的方面。習在處境不利或時機不恰當時能夠忍，可一旦權來手或時機恰當，他要幹一番事。習不像江和胡，只想守成，把江山平安地交給下一任就可以了，他要有所作為，做番大事，來證明中共選上他沒錯。

要幹事就必須集權，要集權就必須以反腐名義整肅異己，強化中共政治紀律，用他的話說是政治建設。這是對黨祭出的手腕。對社會，他強化黨的領導和統治，東西南北中，黨領導一切，最後將一切權力集中在黨中央，中央權力集中在總書記一人手上。他認為江、胡時期黨和黨員的戰鬥力被削弱了，間接鼓舞各種反黨力量冒起，因此必須重拳出擊，把他們打下去，用鐵腕手段統治中國。為此就需要重新喚起廣大黨員的戰鬥力。

他是用階級鬥爭思維去看待黨內不同力量，黨和社會的關係。同樣，也是用這種思維和眼光去看待中國和外部世界特別是西方的關係，要求中國外交敢於鬥爭，善於鬥爭。

習的「四個偉大」中，有一個「偉大鬥爭」，偉大鬥爭既適合中國內部，也適合中國和西方的關係，他完整地繼承了毛的鬥爭哲學，要塑造一個積極進取、敢做敢為的國家利益捍衛者的強硬形象，以滿足日益高漲的民族主義對中國大國地位的渴望。

故而他在本質上把中國和西方特別是美國的關係，看作一種敵我關係，因為現階段只有美國才有力量阻止中國崛起，成為全球權力中心，所以美國是中國最大的敵人。有了這種敵我意識，才需要鬥爭精神。習雖然多次講過太平洋足夠大，可以同時容納中美，但這句話的真正含義不是中美共管世界，和平相處，而是中美分割世界，你管一半，我管一半，井水不犯河水。這背後充斥的仍是敵我思維。

習相信中國崛起可以支撐起他做大國領袖的戰略野心，因此在上台後，開始進行一系列外交布局，要讓中國成為世界舞台的中心。中國外交也就一改過去軟弱的面貌，變得強硬起來，具有進攻性。可以在他向歐巴馬提出中美要建立不衝突、不對抗、互相尊重、合作共贏的新型大國關係，以及2013年10月召開的中國周邊外交座談會、2018年6月和2020年11月兩次召開中央外事工作會議，看到這個態勢。這三次外事會議，鬥爭的色彩一個比一個濃。（作者為戰略分析智庫研究員）