美國策略硬多軟少 中方反擊

美國 副國務卿薛曼 出訪天津，一波三折，主因就是兩國政治結構與職權功能差別，這是雙方關係緊張時才出現的特殊現象。薛曼在美國國務院排名第二，自然不願與中共外交部排名第五的謝峰副部長會談。但最後雙方達成妥協，薛曼先與謝峰「會談」，然後再與王毅「會見」。

其實，若以實權論，美國國務卿是僅次於美國總統的第二號人物。但在大陸，因以黨領政的體制，王毅雖是國務委員兼外長，但在黨內他只是中央委員，因而還要向中央政治局委員兼中共中央外事辦主任楊潔篪匯報。

兩人雖均為副國級官員，但與布林肯在美的地位相去甚遠。此次中方就事論事，乃依業務對口原則，才安排了主管美國事務的謝峰出面會談，確有級別不對等之嫌。

月前薛曼還曾訪問印尼與柬埔寨等國，當時就過門而不入中國 ，明顯是「拔樁」行動。此次，薛曼在東京與日本和韓國副外長舉行三邊會談，重申反對任何單方面改變東海和台灣海峽現狀的企圖，薛曼還強調美方不會坐視不理，引起北京嚴厲譴責。

但美方也表示，不願將雙方的競鬥變為衝突，比如拜登還有意與北京架設熱線，可見拜登政府小心翼翼，以及雙方的共同利益。

值得注意的是，在薛曼訪華前一天，中方宣布對七名美國官員和實體實施新制裁，以回應美國對香港政府官員的制裁。尤其王毅表示，不接受哪個國家是高人一等的觀點，並強調將給美國補課。如此在外賓來訪前先給對方吃排頭，乃可謂是新常態，可見雙邊關係惡化的程度。

在中共外交部網站，7月26日的新聞稿中謝鋒稱，中美關係目前陷入僵局，根本原因就是美國把中國當作「假想敵」，並透過妖魔化中國，以轉移美民眾對國內部的不滿，因而敦促美方改變這種極其危險的對華政策，毫不客氣。

此外，其新聞稿還包含所有美中之間的爭議，從新冠溯源應該多點調查，直至香港、新疆與台獨等，不一而足。中方還提交美方糾正錯誤與關切重點兩項清單，至於氣候與伊朗等問題，美方也不應又打壓又合作，但最後還提及薛曼對水災的慰問，以及中方仍將此次會談定位為「坦率、深入」，應繼續保持溝通，可見中方也還展現了求同存異的立場。

而王毅則在上述網站，陳述了中方的條底線：第一，美國不得挑戰中國特色社會主義道路和制度；第二，美國不得試圖阻撓中國的發展進程；第三，美國不得侵犯中國國家主權與領土完整，此乃是對於謝峰與薛曼談話綜合歸納。

而美國國務院的新聞稿則陳述，薛曼與王毅舉行了「坦率和公開」的會談，但絕口不提謝峰，只以「其他官員」帶過，並強調公開交流管道的重要性，以及不願與中國爆發衝突。

薛曼所提出的問題也一應俱全，從香港、新疆、台海到南海與東海等，還包括一些價值觀和利益，以及中方破壞基於規則的國際秩序等。由此可見，在這種針鋒相對的氛圍下，雙方確實各自表述多，實質協商少，但至少還都願意保持溝通管道。

綜觀美國對中國的兩手策略，可謂多管齊下，硬多軟少，確實讓中方招架吃力。但中方現已開始反擊，而美方又還期盼鬥而不破，雙方也還有所期待。因中國崛起已危及西方價值的存續，故美中博弈必將日熾。

美國國防部長奧斯丁28日訪問越南，與越南防長會面，稍後訪問菲律賓，布林肯也訪問印度，將更強化印太地區的競逐，而台灣若不在兩岸關係上有所作為，必將進一步任人擺布。（作者為台灣政治大學國際關係中心兼任教授，轉載自聯合報）