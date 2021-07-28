搶戰略高地 中美罵戰玄機何在

美國 副國務卿薛曼(Wendy R. Sherman)經過波折總算出訪中國 ，雙方在其啟程前不斷較勁放話，早就讓此行蒙上重重陰影，結果不出所料，在與北京 副外長謝峰會談時，真是會無好會、砲聲隆隆，誠可謂兩強對決，搞成雙方駡戰登場，其中玄機何在？應當如何解讀目前狀況？

鄧小平曾以「中美關係好也好不到哪裡去，壞也壞不到哪裡去」，形容北京與華盛頓雙邊關係特殊性質。儘管就鄧小平主政時，當時雙方實力差距，與今日當然不可同日而語；但就中國實力成長，拉近雙方差距之量變過程觀察，其實並未到達顛覆雙方實力，翻轉對比基本架構的質變點。這也是在觀察兩強對決時，必須審慎注意的重點所在。

雙方關係不睦，在諸多議題上存在矛盾，但又必須找到相互適應共同生存空間，這也是北京與華盛頓都須承認與接受的現實狀況。華盛頓在國際宣傳營造輿論發動凌厲攻勢，表面上是占領「道德制高點」(moral high ground)，但實際上能否藉此掌握到能讓北京不得不就範之「戰略高地」(strategic highland)，其實答案是否定的。

有效策略會使對手憂心，無效策略只讓自己開心；華盛頓在面對北京，不論是要採取衝突手段，抑或保持競爭態勢，其實都要思考兩個要素，最多能獲得多少「贏的空間」，並且更要思考本身是否具有「輸的本錢」。

強權對決不但要有打人本事，更重要的是耐得起打。川普政府在貿易戰場上與中國開戰，雖然不斷高調採取提升關稅無限施壓手段，但經具體實踐後，中國在貿易戰中證明本身相當耐得起打，各項雙方貿易統計數字，證明華盛頓無法讓北京俯首稱臣。

從旁觀察雙方對決較勁，不妨思考雙方關係要是搞得好，華盛頓能獲得那些實際利益，北京又願意在何處讓步？兩個強權要是搞僵，北京又會產生何種損失？而華盛頓將會在何處碰壁扼腕？北京與華盛頓雙方會搞到公開罵戰交鋒，其實證明雙方搞好互動關係誘因，顯然不敵必須強勢表態滿足內部政治消費需求。

美國派出副國務卿高調到天津，表示要爭取溝通協調管道，但同時國防部長奧斯汀出訪新加坡、越南與菲律賓，整個對外政策基調，顯然就是要在南海周邊布局，建立對付北京的共同陣線。華盛頓對此種兩手策略也從不掩飾，自然北京也不會拿出什麼好臉色。

儘管北京與華盛頓並非志同道合盟友，但北京確實有意維持互利穩定關係；但雙方搞成這樣，中國大陸文革後傷痕文學最具代表性作品，白樺所著《苦戀》：「既然是同志、戰友、同胞，何必要給我設下圈套？既然你打算為我戴上鐐銬，又何必對我面帶微笑？既然你準備從我背後插刀，又何必把我擁抱？」恐怕是北京目前面對華盛頓，最無奈之內心寫照。

北京不會不理解，就目前雙方實力差距來說，北京絕無可能取代華盛頓的國際社會地位，同時北京亦無力更無意去承擔，其實力所無法維護的國際社會秩序。華盛頓也明確理解北京無意挑戰其國際舞台領袖地位，只是希望獲得公平合理待遇，但為何華盛頓還是要如此咄咄逼人？拜登團隊是否還是過度高估其勝算呢？

北京經過政治精算，對比與美國妥協與衝突所能產生的損益，顯然從阿拉斯加攤牌至今，不論華盛頓在輿論宣傳戰線上如何強勢出擊，到最後不論如何波折，副國務卿薛曼都還是硬著頭皮到天津去面對罵戰砲火。

華盛頓究竟底線在何處？當北京不會吞下華盛頓所端出的罰酒時，華盛頓還有機會再端出敬酒嗎？

（作者為中華戰略學會研究員，轉載自聯合報）