滴滴風波後 買中概股是傻瓜？

中國 網路服務平台「滴滴出行」赴美上市後遭到中共 當局打壓，重挫股價，加上約莫半年來中共持續嚴管中企上市，漣漪效應不斷擴大。許多跡象顯示，外資對中企信心嚴重受挫，再度掀起拋售中國資產風潮。

7月12日彭博一篇「對中國資產的拋售可能才剛開始」的專欄文章，引起關注，從阿里巴巴螞蟻集團在上市前突然被喊停，到滴滴出行、抖音赴美上市可能被無限期延後，以及騰訊兩宗併購案未能獲准、騰訊音樂可能被迫放棄獨家版權，中國投資環境急遽改變，加上中國經濟減速，「外國對中國資產的拋售潮可能將開始」。

「日經」7月12日報導，中共當局對在美上市中企祭出高度監管，引爆華爾街投資人拋售持股。根據「納斯達克金龍中國指數」(Nasdaq Golden Dragon China Index)追踪98家在美上市中企股價表現，自7月2日滴滴出行遭到中共「突襲」進行「網路安全審查」以來，該指數所追蹤的中企股價重挫10.5%。

日經報導，中國網信辦對計畫赴海外上市的中企嚴審，震懾在美上市總市值曾高達兩兆美元的248家中企，同時重傷中國科技業。例如去年11月螞蟻金服上市案突然被叫停，持有螞蟻集團約三成股份的阿里巴巴至今損失達3000億美元，阿里巴巴市值蒸發超過三成；中國其他科技巨頭股價和2月的高點相較，市值蒸發約3100億美元，滴滴出行市值則一度暴跌110億美元。日經指出，中共短短幾個月的打壓，給中企的「寒蟬效應」，恐怕比川普開打美中貿易戰，以及拜登持續制裁更有效。

約莫同時，向來相當關注「中共因素」以及中國人權問題的美國 共和黨籍聯邦參議員盧比歐(Marco Rubio)表示，最近滴滴出行在紐約證交所IPO後，因遭中共命令下架表現失利，違背正常商業原則，美國不應該再允許中國企業在美國交易所上市、侵蝕美國投資人利益。

盧比歐指出，這些中企對美國投資人構成巨大風險，他們通常被中共控制，在美國上市後卻不受美方監督。為何美方無法監督？十多年來，中共總無視美方監管規定，挾持龐大市場利益以及鑽營美國政商與制度漏洞，以國家安全和保護隱私為由，規避美方對這些中企配合美國審計的要求。

盧比歐強調「華爾街似乎對自行解決這些問題完全不感興趣」，國會需要進一步採取行動，以保護美國人免於承受中企投資風險。而滴滴出行股價在上市後突然崩盤，正凸顯中企受控於中共與黑箱作業的風險，即使他們股票突然飆升，投資人也無法確知其財務實力。

據悉，據「外國公司問責法案」，今年3月美國證券監管機構已要求，外國在美上市企業如果連續三年不遵守美國的審計標準，將遭美國交易所退市。然而根據多年不良紀錄，中企能否確實遵守尚待考驗。

滴滴出行6月30日在美國紐交所上市，7月2日隨即被中共勒令進行網路安全審查，審查期間禁止新用戶註冊。

數日後中國網信辦以違法使用個資為由，責令滴滴出行自中國應用程式(App)商店下架，隨後，下架令擴大到滴滴旗下至少25種App。對滴滴出行等事件，美國CNBC財經節目《Mad Money》主持人、前避險基金經理克雷默(Jim Cramer)諷刺說，若有人想再買中概股就是傻瓜。

滴滴出行上市案涉及龐大利益以及複雜股東關係，主要投資人包括日本軟銀、美國蘋果、Uber、中國騰訊，以及數十家中共央企與國營金融機構。中共連續打壓滴滴，股價重挫，一度暴跌19.58%，至12.49美元，遠低於IPO之後高峰期16.65美元，跌破14美元發行價，市值十天蒸發數十億美元。

中共當局突然連續重擊中國網路科技業，外資投資人損失慘重，信心重挫，持續拋售中企資產，例如中企總市值自今年2月到頂後，至7月初不到半年已蒸發8310億美元。在美上市中企縱使總市值曾高達2兆美元，如今已是風聲鶴唳。

觀諸香港以及中國政商環境風險，近年美國當局已多次警告美國企業，對美國投資人也是如此。如今中共似乎想用力甩上中企赴美上市的大門，中國資產風險飆升，全球投資人對中概股更將提高警覺、儘量迴避，外資持續大量拋售中國資產，大勢已定。（作為趨勢論壇創辦人，前網路與投資高管，轉載自聯合報「鳴人堂」)