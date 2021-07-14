北京在阿富汗遇到的新挑戰

美軍開始逐漸撤離阿富汗 ，阿富汗內部情勢正如各方原所預估，動亂衝突升溫，權力架構重組。但對國際社會以及周邊國家來說，美軍撤離阿富汗後，整體區域戰略情勢是否將因此改觀，才是真正關切重點。至於阿國內部情勢如何變化，只要不會向外擴散，影響到自身利益，其實各方基本上都會保持觀望，不會亂蹚渾水。

儘管國際社會存在著某種幸災樂禍、不切實際之詭異期望，認為美軍從阿富汗抽身後，中國 新疆與阿富汗接壤，因此勢必首當其衝，受到動亂情勢影響。

抱持此種想法人士，多半本身對中國原本就存有負面觀感，因此在未能理解整個地緣戰略要素，更不知阿富汗與新疆接壤交通途徑「瓦罕走廊」(Wakhan Corridor)之行路艱難，就粗糙自以為是地做出臆斷。

儘管目前已有訊息指出，神學士(塔利班)發言人對外喊話，希望爭取中國繼續在阿富汗投資 ，同時亦承諾願意對相關人士提供安全保障。

但目前中國在動亂情勢發展未見明朗前，呼籲國民先行離境，各項投資規劃方案暫緩進場，既有營運項目若有安全顧慮，亦可暫緩作業。

中國對阿富汗未來政策走向，將取決於下列三個問題。首先是阿富汗動亂情勢，是否存在著跨境傳播可能性？其次則是要檢討阿富汗是否為落實「一帶一路」發展戰略，無法忽視與迴避必經之途？最後則是美軍撤離後，當美國經濟援助不再投入後，中國企業在阿富汗營運，是否還存在足夠獲利誘因。

只要阿富汗內部各個政治派系不與疆獨組織掛鉤，同時亦與可能暗中支持疆獨的土耳其政府存在著矛盾。而且由北方聯盟所掌控之瓦罕走廊，亦無法成為接濟疆獨恐怖活動輸運交通管道，在新疆與阿富汗社會客觀條件完全不同前提下，阿富汗動亂亦無跨境蔓延條件，中國原則上不會輕易讓本身攪進阿富汗動亂之中。

其次，再就一帶一路發展戰略來說，阿富汗並不具有高度營運獲利商機，更非向西邁進發展關係必經之地，對中巴經濟走廊穩定運作，阿富汗內部動亂，亦存在著明顯距離。

整體說來，阿富汗雖具有古絲路溝通東西之盛名，但時空條件遞移後，一帶一路就算跳過阿富汗，所差真是有限，因此北京自然是有條件對阿富汗保持相當程度隔離，避免無端惹火上身。

然後就要談到北京在阿富汗經營投資問題，過去多年大陸企業在阿富汗境內所獲基礎建設商約，究竟是誰在出錢，其實大家都心知肚明。美國撤離之後，以阿富汗本身所具實力與社會、資源條件，能否支持此等投資誘因，其實很快就會見真章。

誠然國際社會還是相當擔心，阿富汗種植鴉片已有死灰復燃現象，未來是否還是會影響全球反制毒品，對於他國社會治安產生影響。其實就中國來說，只要這些問題能夠順利防堵，不會跨境蔓延，對其造成治安問題，原則上北京亦不會干涉他國內政，跨越過境去越俎代庖，希望把問題解決到正本清源。

阿富汗情勢動盪加劇，中國大陸面臨挑戰，但應不至於像許多人無謂想像到達極度嚴重地步，只要從前述三個面向進行思考，應當就能讓此項戰略議題更加明朗。（作者為中華戰略學會研究員，轉載自聯合報）