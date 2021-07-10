名人堂／這是一個自我馴化的國會

民進黨 執政這幾年，以民主之名行不自由民主之實的作為多得不及其數，讓台灣民主體制備受摧殘，其中被摧殘最嚴重的就是立法權。

立法權與行政權的權力關係，依憲政民主原則，應該是分立而平等，但這幾年行政權經常強勢凌駕立法權，已讓立法院變成「被馴化的國會」，再加上民進黨黨團立委的政黨意識高於國會意識，也讓立法院在長期被馴化後，自甘墮落變成「自我馴化的國會」。

以防疫 抗疫為例。立法院被馴化的證據之一，就是無條件完成防疫紓困條例的立法，空白授權中央疫情中心指揮官擁有比總統緊急命令權更大的權力。總統的緊急命令權雖大到漫無節制的程度，卻仍需受到「行政院院會決議」、「立法院限期追認」及「緊急命令時限」三重限制，但疫情中心指揮官的權力，在立法授權後即不受任何節制。換句話說，陳時中 依法所有的「必要處置權」，比蔡英文依憲所有的「緊急命令權」，更不受立法權規範。過去一年多，凡涉及與防疫相關所有決策，不論是直接影響人民生命權等基本權利，或是間接影響到兩岸關係的未來走向，都是陳時中說了算。

授權愈大，理應監督愈嚴，這是分權制衡的基本常識。但民進黨黨團立委過去一年多，卻放任陳時中「說什麼，就是什麼」、「做什麼，什麼都對」，在野黨立委凡有「逆時中」的言行，一律撻而伐之、封而殺之。例如，在野黨提案要求公布3＋11會議紀錄，要求增購疫苗數量，要求國產疫苗三期臨床實驗，要求公布政府官員接種名單，要求檢討國產疫苗採購合約與價格，這些要求無一不有助於防疫抗疫，也無一可能會干擾指揮中心防疫抗疫，更無一不是立法權所應為當為之事，但民進黨立委卻仍全數反對封殺，甚至指控在野黨立委「別有居心」、「想破壞政府防疫努力」；不監督有權力的指揮官，卻抗衡提意見的在野黨，這不是自我馴化是什麼？

更何況，新冠肺炎是百年大疫，比戰爭尤為殘酷，立法院在立法授權後，如果成立一個相對應於指揮中心的立法院特別委員會專司監督，也是理所當然、法所必然，但朝野立委多次衝突妥協後成立的疫苗調閱小組，卻至今沒開過一次會，委員會中的質詢，民進黨立委也把矛頭指向在野黨，卻竭盡可能替陳時中保駕護航；連質詢權也主動棄而不用，這不是自我馴化是什麼？

民進黨立委與蔡英文提名監委，對陳時中所表現的「厚道」，傷害最重的其實是監察權與立法權。以立法權而言，民進黨立委這幾年在國會以眾凌寡，雖然無役不勝，戰果是在野黨一蹶不振，代價卻是立法權自傷自殘。民進黨立委把國會每場戰役，都視為黨與黨的對決，卻完全忘了在野黨立委也是立法權一部分，在捍衛立法權這項重大憲政作為上，民進黨立委不論是因被馴化或自我馴化，其結果雖傷了在野黨，順了行政權，但實際上受傷最重的卻是立法權。祇有政黨意識而無國會意識，置黨員身分於國會議員身分之前，這是議會民主的最大危機，也是民進黨立委這幾年犯的最大錯誤。

防疫抗疫仍有漫漫長路，如果民進黨立委把生命權視為至高至大，就該重新伸張立法權，負起當初空白授權所應擔負的完全監督責任，最起碼別讓台灣再陷入「民可使由之，不可使知之」的專制防疫困境。

（作者為世新大學客座教授）