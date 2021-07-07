習近平「新三位一體」的用意

所謂習近平 的「新三位一體」，不是指他還有個舊三位一體，而是說在最近的七一講話中，他提出了一個「三位一體」的新論述。

習的七一講話無非是要凸顯中共 的偉大，整個內容就像廣場上華麗鋪張的儀式，華而不實，虛張聲勢，但在關於黨和人民的關係上，他也提出了一個不同於中共之前的新表述，我把這段話引述如下：「江山就是人民、人民就是江山，打江山、守江山，守的是人民的心。中共根基在人民、血脈在人民、力量在人民，始終代表最廣大人民根本利益，與人民休戚與共、生死相依，沒有任何自己特殊的利益，從來不代表任何利益集團、任何權勢團體、任何特權階層的利益。」

此段話有三層含義，第一，國家(江山)就是人民，人民就是國家，國等同於民；第二，中共建國和守國的目的或初衷是為人民；因此第三，中共與人民是休戚與共、生死相依的關係，沒有任何自己特殊的利益，也不代表任何利益集團、任何權勢團體、任何特權階層的利益。

換言之，習實際要說的是，中共來自人民，它不單是人民的代表，而且也是人民本身，與人民完全融匯在一起，你中有我，我中有你。有了上面三層的鋪陳，習才信心滿懷地宣稱，任何想把中共和人民割裂和對立起來的意圖和行動都不會成功。

我將習的這個論述用「黨、國家、人民三位一體」來概括，它們是習近平政權的三個不同面向，但又密不可分，結為一體，互相等同。

中共政權是黨國體制，雖然它從來沒有像國民黨一樣明確稱自己為「黨國」，但它建立的體制就是一個標準的黨國不分體制，只是這個黨國體制在改革開放後到習上台前的這段時期，黨由於經濟發展和對外部開放的需要一度放鬆了對社會、經濟乃至一定程度上對政治的控制，在黨和國家的關係上，黨暫居幕後，讓國家也即政府走向前台管理和控制社會。可即使如此，黨依然在幕後起協調和主導作用，只不過這種作用不是直接通過黨來發號施令。

但習近平也許認為，黨退居幕後會削弱黨的力量，從而動搖黨的統治，因此在他上台後黨政適度分開的做法被調整，黨不再在幕後發號施令，而是直接上前台做指揮官，代替政府管控社會。可以說，整個習近平時代，黨在中國 的角色和地位大大地被強化，黨國不分、黨國一體重又成為中國政治的鮮明特徵。

但在中共與西方關係惡化後，面對美國和中國內部的反習力量竭力要把中共和人民分割開來的做法，習認為僅僅維護黨國體制不夠，需要將「黨國體制」升級和強化，從「黨國一體」變成「黨、國家、人民三位一體」，和人民緊緊捆綁，這樣在中共和美國的對抗中，人民才不會被離間而同中共分化。

此外，新「三位一體」論述也是極權體制自身的需要，以及習近平塑造人民領袖形象，以便接下來更好地為自己的長久統治減少內部阻力。極權體制從來都是宣稱以人民的名義行使權力和進行統治的，它打著人民的旗號，認為自己是人民的化身，履行的是人民的意志。

而對習來說，要長期連任，做終身領導人，必須塑造一個受人民愛戴的領袖形象，好像當年毛澤東受人民的愛戴和擁護一樣。在他的領導下讓中國富強起來，固是習的使命以及博取連任的合法性要件，但倘若缺了人民的愛戴、擁護和支持，連任還是少了說服力。習必須把他的連任解釋成受人民之托，「天命所繫」，這個「天命」即人民，順應人民的要求而繼續領導中國，才能讓反對者啞口無言。

人民發自內心去愛戴、擁護獨裁者當然很好，但假如不是這樣，那就動用宣傳工具去塑造這種受人民愛戴和擁護的形象。百年黨慶就起著這樣的作用，黨慶本身似乎顯示出中共統治的歷史合法性，習正好可以利用這一點，把它說成中共受人民的歡迎和支持，而這個百年的收尾，又是在他的領導下，解決了千年的貧困問題，讓中國變得強大起來，再加上在世界主要大國中最先控制了疫情，習要灌輸給民眾的是，中共的黨國模式一點都不輸於西方的自由民主。

從而，人民有什麼理由不去愛戴和擁護他們的領袖習近平，支持他長期統治中國？（作者為戰略分析智庫研究員）