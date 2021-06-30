中共建黨百年 該以人民為念

7月1日是中共 百年黨慶。回顧黨史，中共從上海、嘉興寥寥數人開始，獲得大陸政權，然後與美蘇鬥爭反目，走向自主道路，這一系列跌宕起伏，確如費正清(John King Fairbank)所言，產生不少具創造性歷史。但光榮之餘，有多少陰暗過往？而近年美國聯合西方國家對中競爭大局下，自然也出現許多以西方價值為標準的批評聲音。如果不想只以西方或中共角度思考，該怎麼談這個黨慶呢？

傳統文化裡的「民本」思想，或許值得參考。從努力消除大陸貧窮人口的意義來說，中共黨慶有值得他們大書之處。據世界銀行資料，1978年改革開放以來，中國 國內生產總值年均增長近10%。早期中國是世銀最貧困國家的受援國，1999年「畢業」，2007年成為捐款國，2010年中國成為世銀第三大股東。這段期間，8億多中國人民擺脫貧困，在醫療、教育和其他公共服務方面也有顯著改善。

雖然中共宣稱2020年底大陸全面脫貧，遭不少專家批評作假，但只要在這些年看大陸農村變化，對上述脫貧成績應不會懷疑。再看看同是貧窮人口眾多的印度，外界更有該表示祝賀的理由。

然而，中共雖然也提「新民本主義」，但實踐上卻由菁英決定哪些人民何時該獲得什麼。過去中共崛起的敘事結構裡，就會凸顯領導人的戰略智慧。所謂戰略智慧，是指長期看來或有利中共，乃至於國家，但對當時多數基層黨員與人民來說，卻是要付高昂代價。

最近中共百年黨慶活動，主調以宣傳黨功，激勵和鼓舞民心為主。對歷史選取裁切，大部分在表彰領導菁英如何殫智竭慮，走向勝利，最多謳歌黨員烈士，要所有人不忘中共付出的代價。但卻少了最重要部分，就是把人民的犧牲奉獻當主角紀念。

早期環境惡劣，中共為奪政權，領導人做出極端決策，以求黨的續存。而建政後連串對外用兵、援外、政治運動，又有多少人民為了中共犧牲人生夢想甚或寶貴性命？固然「犧牲個人自由，以求得國家之自由」，但中共決策是否曾站在國家而犧牲黨的利益？對錯比例若干？又有多少當事者，願拿身家幸福交換此時黨慶？

百年紀念活動外界很難看到這類反省，就算領導人有對的決策，趁黨慶之際，如果能把一點點注意，放在紀念為達成黨國目標而犧牲奉獻的人民，不僅不會讓外界誤會中共示弱，更讓人覺得中共不是霸氣外露，而是具有自信，能謙卑反省的政權。

關心兩岸的台灣 人，當然更樂見反省活動。近年中共對台呈現兩種態度。一方面，領導人喊出「心靈契合」；但另方面強調戰略思考。一個簡單例子，明明在疫情之際，戰機輪番繞台讓人非常反感，如果真考慮兩岸心靈契合，不會做出如此決策，唯有以戰略考慮之名，才能解釋：軍機是繞給美國與台獨看的，重點是恐嚇他們別太過份，台灣民心就顧不得了。

中共如果認為時間在他們那邊，其實不用趕在疫情之際湊熱鬧。大國能溝通的管道多，要秀肌肉，去南海晃晃，美國絕對會了解中共強硬態度。或許中共更在意台獨作為，但台人有多少願為意識形態犧牲的，中共可以好好觀察。

中共眾多智庫文章，對兩岸關係表達悲觀情緒與強硬態度，最近有個訊息如空谷足音，值得注意，就是強調「高質量統一」。它把戰略思考與民心考量合一，說兩岸形式上統一是指在國體和政體層面形成整體性安排，實質統一則更包括人民間的心靈契合和經濟社會融合等，是一種全方位的統一。

文章認為中共須追求形式統一和實質統一有機結合。此外，中共也需著眼統一後台灣的長治久安，避免兩敗俱傷，指出中共不應輕易和過早放棄任何爭取最好結果的可能。誠哉斯言。

兩岸人民要的真的不多，在民智已開時代，人民會越來越有智慧判斷國家未來發展方向。兩岸執政者與其費心在如何維穩矜誇、計算疫苗從何而來，不如少點戰略考慮，多些民本思維，國家能長治久安，政黨也就有更多慶可祝。（作者為台灣銘傳大學通識教育中心助理教授，節錄自聯合報）