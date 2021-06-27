最高法院挺歐記健保 意味什麼

聯邦最高法院6月17日以7：2票數，維持現行「平價醫療法」(Affordable Care Act，簡稱ACA，又稱「可負擔醫療法」或「歐記健保」Obamacare)。這是ACA於2010年生效以來，最高法院第三次拒絕共和黨 企圖推翻它的訴訟。

第一次，共和黨提訴指控ACA要求每個美國 人必須購買醫療保險 ，否則罰款，違反憲法。2012年6月28日，最高法院以5：4維持ACA。保守派首席大法官羅伯茲(John G. Roberts)主筆的判決書(四位自由派大法官附署)指出，ACA的「個人要求」條款中的罰款相當於徵稅，符合憲法，因為憲法賦予國會徵稅的權力。

第二次，16個藍州和哥倫比亞特區建立醫療保險交易所，但共和黨控制的34個紅州沒有建立交易所，而且提訴反對聯邦政府在這些州建立和運行交易所。2015年6月25日，最高法院以6：3裁定，聯邦政府根據ACA在全國範圍建立交易所，提供稅收補貼，幫助中低收入者購買健康保險，符合憲法。首席大法官羅伯茲再次主筆判決書，保守派大法官甘迺迪和四位自由派大法官附署。

這次最高法院的判決書由自由派大法官布雷耶(Stephen Breyer)主筆，指出18個共和黨州州檢察長和兩個人組成的原告，沒有提供任何受到實際傷害的證據，因此沒有資格提起訴訟。兩位自由派大法官和四位保守派大法官(羅伯茲、湯馬斯、卡瓦諾和巴瑞特)附署。

「新聞周刊」2017年7月29日報導，共和黨在國會至少70次投票企圖推翻ACA，都以失敗告終。川普自2016大選以來多次宣稱他將提出更好更便宜的醫療方案，但在任四年一直沒有蹤影。2017年2月28日，川普不得不承認，「沒有人知道醫保會如此複雜」。其實這顯示他對國計民生政策的完全無知和無心學習。

如果ACA被推翻，後果如何呢？據城市研究所(Urban Institute)最近估計，美國的無醫療保險者將增加近70%，至2100萬人，包括依靠父母醫療保險的未滿26歲子女；大部分中低收入者會失去獲得醫療補助；已有健康狀況者(pre-condition)將被拒絕保險，或被收取更高保險費。自從實施以來，ACA獲得公眾支持度也越來越高。凱撒家庭基金會(KKF)去年12月18日調查，58%民眾不希望ACA被推翻。

2006年共和黨人羅穆尼(Romney)在麻州擔任州長時實行醫保改革，要求每個人都要購買醫療保險，由州府對低收入者提供保險費補貼。而發明這個「個人要求」政策者是保守派智庫傳統基金會(Heritage Foundation)。但當歐巴馬採納這一方案時，共和黨卻全力反對，指責為「社會主義」，非常自我矛盾，而相當部分美國民眾不明就裡被忽悠了。

事實如何呢？筆者曾外派英國和德國五年多。英國二戰後實行社會改革的最重要一項是1948年實行國民健康服務(National Health Service)，通過稅收支付全民醫療保健費用。德國是世界首先建立社會醫療保險制的國家，鐵血宰相俾斯麥1883年建立健康保險法、1884年的事故保險法和1889年的老年和殘疾保險法。俾斯麥強調三個原則：全體國民同舟共濟，政府有責任輔助有需要的國民，醫療輔助政策應該非政治化地執行。德國的強制性健康保險從只適用於低收入階層逐漸擴大到覆蓋絕大多數人口 。

環顧全球，絕大部分國家特別是發達國家，都實行全民醫療保健系統，雖然版本各異，但反映一個全球共識：與公共義務教育一樣，全民醫療保健應是非盈利的國民服務，是政府基本責任之一。試問，難道從俾斯麥到現在絕大部分國家都是「社會主義」嗎？

彼德森基金(Peterson Foundation)去年7月14日報告，2019年美國醫療費用占其GDP的17%，人均1萬1100美元，是經合組織(OECD)35個國家中最高。排名第二的瑞士占其GDP的12%，人均7700美元。除美國外，其他34個OECD國家的人均是5500美元。

醫療費用遠遠高於其他發達國家，美國國民健康情況又如何呢？邦聯基金(The Commonwealth Fund)去年1月30日報告，35個OECD國家中，美國預期壽命79歲，排名第26位，低於平均水平兩年多，比壽命最長的瑞士低五年；美國肥胖率是平均水平的兩倍，慢性病負擔最嚴重，可治療的不必要死亡率最高。

此外，CNBC 2019年2月11日報導，美國每年53萬家庭和66.5%個人破產，是因為昂貴的醫療帳單，這在其他民主國家是不可思議的荒謬和野蠻。

筆者在6月8日時政評論「反思新冠防控經驗教訓」中分析美國新冠疫情嚴重的原因之一，就是沒有建立基本全民醫療保健。而絕大部分國家的實踐證明，全民醫療保健系統不僅是現代文明社會的基本道義責任，而且比美國目前以私營盈利為主導的醫療系統，更加節省開支和提高國民的總體健康。為什麼共和黨如此竭力反對全民醫療保健呢？筆者將另文和讀者分享。(作者為資深金融營運風控專家，網路時評作家）