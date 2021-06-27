德國告別梅克爾的親中立場？

去年4月，就在疫情爆發的緊急時期，台灣贈送德國 100萬片口罩。雖然台灣人不需要回報，但德國連一句謝謝都不說，這對很有禮貌、總以敬詞來稱呼對方的德國人來說，簡直是反常了。箇中的原因，當然是總理梅克爾的親中立場。

親不親中，固然是個人的選擇，不過，如果連做為一個人，特別是德國人，最基本的禮貌都失去了，那就讓人大失所望。俗話說，花無百日紅，人無千日好，鐵娘子梅克爾上任16年，算一算日子，高達5840個日子，終也有到頭的時候。今年9月26日，就是德國第20屆國會大選，梅克爾交棒的日子就剩三個月了。沒有梅克爾的德國政府會出現什麼樣的變化，值得我們觀察。

由於德國大選逼近，目前執政的德國聯盟黨(Union)日前推出近140頁的競選綱領，對台灣人而言，最關心的還是聯盟黨的對華政策。因此，我們就來看看，該份競選綱領主要說了什麼及其不可行之處。

首先，競選綱領一反常態，開篇即指出，德國「最大的外交和安全政策挑戰如今来自中國 。中國是競爭者、合作夥伴，但也是制度性對手」。這句話蘊含著，德國在制定對中政策的為難，要把彼此矛盾的角色揉合成一個大致一致的政策，有多麼困難。

德國在中國有龐大的投資，賓士、寶馬（BMW）在中國都有設廠；同樣，中國也加大在德國的投資，從這方面來說，兩方應該是一種合作關係。然而，這樣的合作卻明顯不利於德國。中共 行事作風不透明、稅費高居世界前列、灰色空間太多，都給予德商很大困擾。最大的問題還是，中國藉由它的購買力，完全可以以商逼政，在這種情形下，得利的並不是德國人民，也不是奉公守法的在中德商，而是中共本身。

再從另一方面來說，中共在德國投資，都有戰略意義。有意思的是，中共不可能讓外國企業收購中國的航空公司、銀行和傳媒等戰略性產業。然而，中共卻偏好這些戰略性產業的對外收購，中共買下的，不只是產品，還包括技術、專利、管理方法，甚至人才。例如德國機器人大廠庫卡被中資「美的」買下。無論從哪個角度，德中之間的交易，德國都只是短暫得利，終究要吃大虧。台商所面臨的，是同德資一樣的處境。

政策綱領還指出「儘管必須在跨太平洋夥伴緊密合作下，用力量與團結抗衡中國對權力的渴望，但也必須尋求與中國的合作。」這句話的意思是，固然，為了對抗中共，德國應該與美國保持緊密合作，但同時，也要與中國保持合作，這句話聽起來非常矛盾。

正因為矛盾，而只能得出不可能做到的結論，除非這句話只是外交上的場面話，而無意實施。這句話的矛盾在於，德國想利用中國來抵銷美國對德國的壓力，這種思考並非不可行，不過，考慮到對象之後，就變得不可行了。如果聯盟黨真的想利用中共走出自己的道路，那是打錯算盤！（作者為前四川大學副研究員，轉載自聯合報 )