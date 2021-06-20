G7「重建更好世界」vs「一帶一路」

第47屆七國集團峰會(G7 )11日至13日在英國舉行。G7峰會公報承諾，每年提供1000億美元資助中低所得國家減少碳排放及應付全球暖化，計畫推出支持基礎建設的方案，藉此減少中國 「一帶一路 」計畫影響力，主題在峰會成為全球焦點。

G7峰會第二天，與會各國領袖宣布通過全新「重建更好世界」(Build Back Better World，B3W)計畫，將編列數千億美元預算，協助中低所得國家提升基礎建設。白宮希望以此計畫取代中國「一帶一路」，與中國的「戰略競爭」抗衡。這是G7史上首次對中共擴張野心提出應對方針。

白宮6月12日聲明強調，這項「由民主國家主導的、高標凖、價值導向的透明基礎設施夥伴投資計畫，將幫助發展中國家改善總值超過40兆美元的基礎設施」。

拜登宣稱希望美國支持的這個計畫不僅可成為比中國方案(一帶一路)更好的替代方案，並可抵禦中國擴張，中國「是對西方價值觀、繁榮和影響力的最大威脅」。歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)和歐洲理事會主席米歇爾(Charles Michel)也出席本屆G7峰會。

面對七國集團結盟抗中的態勢，中國駐英國大使館發言人12日強烈反對，表示世界上的事情「應由各國商量著辦」，而「不應由少數幾個國家操縱」。

2013年以來，中國藉「一帶一路」投資歐洲、中亞、非洲、東南亞、拉丁美洲許多發展中國家的電訊、電廠、港口、公路、鐵路、及5G基礎設施，並參與建設，各種專案累計得到上百個國家支持，遍及世界。中共彷彿透過一帶一路在世界布局、下圍棋。

然而中共此計畫並不順遂，例如近年被發現讓許多國家深陷債務陷阱，付出將港口、礦脈、國土、電廠等控制權讓渡或出租給中國的沉重代價，惡跡累累是不爭事實。最著名案例是期盼加入歐盟的北約成員國蒙特內哥羅(Montenegro)，難以償還中國一帶一路貸款深陷困境，急向歐盟求援。

近年一帶一路受疫情大流行重擊，中國國企、物料與勞工包攬各國基礎建設工程的醜聞也引發多國詬病，甚至示威抗議。據數據研究公司路孚特(Refinitiv)指出，截至2020年中，全球一帶一路專案工程數量超過2600個，耗資高達3.7兆美元，而當時中國外交部曾表示，約兩成專案受到疫情嚴重影響。

G7峰會前，「日本經濟新聞」報導，拜登將與澳洲及日本重啟並推進川普政府倡議的「藍點網路計畫」(The Blue Dot Network)，甚至帶入G7峰會討論，以抗衡中國一帶一路。藍點計畫將參考米其林星級餐廳認證概念，以透明度和可持續性等標準認證基礎建設專案，鼓勵民間資金投資新興市場基礎設施，迥異於一帶一路。

2019年11月4日，美國國務院出席泰國「東亞峰會」(EAS)發表「自由開放的印太地區：促進共享願景」報告提及「藍點網路計畫」。美聯社當時報導，美國出席者為前商務部長羅斯與高階貿易代表團，及前白宮國家安全顧問歐布萊恩。

當時羅斯宣布「藍點網路計畫」將由美日澳三國合作，由美國投資公司OPIC、日本國際協力銀行JBIC和澳洲外交貿易部主導。在通用標準基礎上，對印太區域的道路、港口、能源系統等基礎設施進行評估認證，以市場導向、透明、可持續的基礎設施發展為原則，也將拓展至全球。

美國宣布藍點網路計畫時，英國「金融時報」形容一帶一路已使亞洲多國深陷債務陷阱，地緣政經風險驟升，導致許多專案停擺，藍點網路計畫有在亞洲較勁意味。BBC則指出，一帶一路合作者遍布歐亞美洲百餘國，包括29個國際組織，許多資源、戰略區域與基礎設施已有中資滲透之虞。

然而，此屆G7峰會應付中國一帶一路計畫的對策仍顯不足，峰會對計畫似只是表明「一致認同」的態度與方向，欠缺具體架構，遑論內容細節、預算分工。德國、義大利與歐盟態度亦不明快，擔憂若與中國升高對立、逼近所謂「新冷戰」，恐將損及與中國巨額貿易。義大利是第一個加入一帶一路的已開發國家與歐盟國家，而向來被視為顧慮商機等因素而過度傾中的德國總理梅克爾也表示，各國尚未規畫B3W等計畫之資金。

G7與歐盟如何提供有效的「替代方案」，以對付中國投注鉅資經營八年的一帶一路計畫，恐已不容再「高高提起、輕輕放下」，而這一切也考驗著拜登及國務卿布林肯對「盟友」的實際影響力，以及執行能耐。（作者為趨勢論壇創辦人，前網路與投資高管，本文節錄自聯合報「鳴人堂」)