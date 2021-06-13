中國發展出現新的代際矛盾

「躺平」和「內卷」流行中國 輿論，反映的是以90和00代為主體的中國青年，對自身境遇的不滿乃至絕望，進而採取一種逃避競爭的消極人生哲學。之所以有「躺平」和「內卷」，成因很複雜，其中一個方面，是90後和他們的前輩，包括父輩獲取資源和財富上，已形成一種新的代際矛盾。

如果以十年為一代，會發現90後以及00後在獲取資源和財富上，大不如前代機會多。雖然他們大多受過高等教育 ，在一個物質相對富裕和開放的年代出生成長，比其父輩來顯得更自信，但等到他們從學校邁入社會時，中國改革開放40年來創造的財富及機會分到他們手上少得可憐。他們成長過程，也是中國房價 不斷上漲，生存成本不斷提高，社會機會日益減少的時候。

從90後們出生的日期算起，中國房價不知翻了多少倍。尤其過去十多年，房價經歷讓人心跳的上漲，特別在一線城市，即使年輕人收入較高，也很難買得起房，或背負沉重房貸。高房價對來自三、四線城市和小城的青年尤其殘酷，他們在一線城市工作，要想買套房子，往往把父母的積蓄耗盡。

不但房價高，90後們也面臨生育成本高，撫養孩子貴的問題。在競爭激烈的時代，每個人都想給小孩提供最優質的教育，而優質教育需要財力才支撐得起。所以在90後裡，越來越多的人不要小孩了。同時，社會提供給他們的改變命運的機會也少。

類似父輩曾借助高考而改變自身處境的狀況早已一去不返，雖然開放時代看似給了年輕人無數機會，讓他們過想過的生活，然而，每種機會都有門檻，都已被他們的前輩占據。後來者不是能輕易進入，不像他們父輩處在野蠻生長的時代，雖然那時沒有規則，可是只要有想法敢行動，就有機會改變命運，但現在這樣的機會也大大減少。

90後和00後們遇到的這種高成本時代，當然不是他們的責任，也不是自身能掌控，他們只能被動接受。而這一切，很大程度上是中國政府政策造成。以「讓一部分人先富起來」政策來說，在當時可能是一種務實選擇，因為中國人口眾多，不可能同時讓所有人富起來，然而該政策的要害在於，什麼人才有「資格」先富起來，因此落實到現實層面，必定是有權力、有資源或接近權力的階層。

儘管這一過程中也不乏部分受教育程度不高，但有「野心」敢闖的平民借助政策而取得第一桶金，因為那時市場到處是機會，只要敢幹，就能出人頭地。這樣，先富政策必然以社會的兩級分化作為代價——中國的貧富分化和財富分化，就從改開初開始形成，到後來越來越嚴重，此乃掌控財富的階層就在中共內部以及與之有聯繫的人，他們沒有動力和機制去改變這種財富分配格局。

在釋放人的致富欲望上，中國政府做得比較徹底，但任何事情都有一體兩面，在經濟高速發展、財富快速增長的同時，成本和代價也在快速積累和增長。問題在於，每一代都不想承受這個代價，都想把代價往後移，留給下一代。

中共因為政績合法性需要，也不想刺破財富增長的泡沫，甚至為了贏得短期政績而進一步加碼。高房價就最能說明問題。中國房價上漲和貨幣超發有著直接因果關係。作為不動產和財富的象徵，房地產充當超發貨幣的蓄水池，導致房價節節攀升。

中國政府也明白擊鼓傳花式的房價上漲遊戲，最終會出大問題，可是不能刺破，因為隨著每輪房價上漲，參與財富泡沫遊戲的人越來越多，一旦刺破泡沫，房價劇烈下跌，很多取自房子的人其財富將清零，這些人反對政府打壓房價。所以當局一直小心翼翼地調控房價，既不能讓房價過快上漲，也不能讓它快速下跌。但高房價總有一個臨界點，現在輪到90後們來承擔這個代價。

可以說，在90後和他們的前代之間，存在著財富鴻溝的代際矛盾。之前幾代，雖然在每個代際內部也存在很大的貧富差距，然而作為代際整體還是在改革開放中獲益，即使80後群體，也趕上財富盛宴的末班車，但90後基本沒有受益，「躺平」和「內卷」的出現，把這個問題挑明開來，如果中國政府處理不善，可能會成為中國未來的一顆定時炸彈。（作者為戰略分析智庫研究員）