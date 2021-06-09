從疫情反思政府責任和公民意識

拜登總統宣布6月為「全國行動月」，動員全美衝刺，在7月4日國慶日前，讓70%美國 成年人至少接種一劑疫苗 。因為防疫 專家們預期實現群體免疫，需70%-90%人口具免疫力。拜登要求聯邦政府和各級政府、宗教團體、企業、社會人士一起努力，推出系列接種疫苗獎勵措施，包括流動注射站、免費啤酒、門票、托兒服務等。

據「紐約時報」統計，目前約63%成年人接種至少一劑疫苗，51%完成接種。美國疫苗接種速度4月10日達到近430萬後逐步下降，6月4日降至每天僅100萬劑。能否在四周內實現70%目標，依然是挑戰。

新冠疫情是對全球各國醫療保健、政府執政、公民意識等的一次綜合考試。川普2021年1月20日下台，正值新冠在美國爆發一年。據霍普金斯大學統計，截至1月20日，美國感染累計2425萬，死亡超過40萬大關，遠超世界各國，兩項指標是印度的2.3倍和2.6倍。以客觀人口比例衡量，美國占全世界人口4.2%，但占全球感染病例25%，死亡人數占20%。「全球統考」美國防控成績最慘不忍睹。

6月5日，美國累計感染病例3335萬，死亡數近60萬，分占全球感染病例19%、死亡數16%。顯示拜登上任後控制疫情取得扭轉性成果，特別是完成超過3億劑疫苗注射，相當於全世界疫苗注射的14.3%。

這次新冠防控全球統考，許多亞非拉國家表現都遠遠好於美國。特別是東亞的日、韓、新、泰、港、台，其感染和死亡占全世界比例都遠低於其人口占全世界的比例。

以疫情爆發時間、人口密度、人口流動等客觀條件看，東亞各國比絕大部分國家面臨更嚴峻考驗，但它們表現優異。首先，它們基本建立全民醫療保健，泰國首例感染者是一名出租車司機，每天在曼谷機場接送旅客。他不適時就立刻去診所檢測，就是因有全民醫療保障，無需顧慮醫療費。

其次，東亞各個政府相信科學，吸取之前瘟疫的經驗教訓。大西洋周刊2020年5月6日報導，韓國經歷2002年SARS和2015年MERS後，制定完善防控瘟疫應對方案。日泰港台等都有類似應急預案。

相比之下，川普2018年5月不僅解散歐巴馬成立的全球衛生安全防疫小組，在新冠蔓延後無數次散布不實言論，例如指新冠病毒與流感類似，4月天氣暖和就會奇蹟般消失，這是民主黨製造的騙局(Hoax)等。

第三，東亞各國政府防控措施迅速得力。據路透報導，韓國迅速在全國實施檢測，截至3月18日就進行29萬人次測試。台灣則實施非常周全的隔離措施。相比之下，美國只進行6萬人次測試。防疫專家如佛奇博士一再警告，如果沒有足夠及時廣泛測試，就像蒙著眼睛開飛機一樣危險。

第四，理性的公民意識。據CNBC報導，香港人口密度高達每平方公里7140人，僅2020年1月就有250萬人從大陸進香港。但香港防控成績出色，曾在世衛組織(WHO)工作的福田教授指出，在亞洲他看到一個社會共識：防控瘟疫，人人有責，自我保護，也保護他人。

相比之下，美國川普及其支持者將戴口罩和打疫苗變成政治立場問題，宣稱這是侵犯個人自由，共和黨眾議員格林(M.T. Greene)甚至將此與納粹強制猶太人配戴特別標識，相提並論。

從以上對比，可看到政府職責和公民意識不同理念。一個理念是政府須尊重科學，誠實透明，超越黨派，果斷措施；所有民眾也必須配合，保護自己，保護他人，共同防疫。另一個理念是將個人自由極端化，認為政府不應該干涉個人自由，政府作為越少越好，將瘟疫防控政治化，作為黨派鬥爭手段，甚至為了個人政治利益而污蔑造謠，散布偽科學。

按照第二個理念，在辦公室、飛機上、餐館等室內禁止吸菸，開車時需扣安全帶、遵守交通規則等，試問是否侵犯了個人自由呢？

據紐約時報6月5日數據，顯示成年人疫苗注射率在2020大選中支持拜登的藍州達到64%，而支持川普的紅州則只有47%。從拒絕口罩到拒絕疫苗，行為最讓人擔憂，因為新冠病毒不僅極易傳染，且不斷變異。事實證明，只要有一部分人頑固自私，不採取防疫措施，病毒就不斷變異，最終結果是害人害己，危害所有社會成員。

這場瘟疫已奪走近60萬美國人生命。其實自由從來都不是沒有代價“Freedom is never Free“。美國憲法序言開宗明義宣告，美利堅合眾國成立的宗旨，就是為實現所有人的共同福祉。尊敬的讀者，您會選擇哪一個理念呢？（作者為資深金融營運風控專家，網路時政評論作家）