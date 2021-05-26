中國還是沒有為袁隆平降半旗

中國 「雜交水稻之父」袁隆平 日前去世。這位科學家生前備受推寵，死後哀榮亦少見，官媒稱頌他「國士無雙」，民間自發追悼他。新華社下屬媒體甚至建議為他下半旗致哀。雖然也有少部分人士質疑他的成就配不上他獲得的殊榮，不過這種聲音容易淹沒在讚揚聲中。

實事求是地講，中國雜交水稻培育成功不是袁一人之功勞，而是眾多科研人員協同攻關的結果，但袁是第一個嘗試去做的人，而且是中國雜交水稻試驗和推廣的關鍵人物，以袁對中國糧食所做的貢獻，他有資格得到如今國家和社會給予殊榮。官媒正是根據中國《國旗法》第15條規定「對中華人民共和國作出傑出貢獻的人逝世，可下半旗誌哀」，而試探提出給袁降半旗的待遇。

儘管提議得到很多人響應，然終未獲官方採納。官方對袁的追悼儀式仍稱得上極隆重，非黨員的袁身上覆蓋國旗，其家鄉湖南省幾套領導班子悉數出席，弔唁民眾絡繹不絕，中共 總書記習近平也委托湖南省委書記看望袁的家屬。

但官方就是不回應下半旗致哀的問題。據說成都有個居民小區自行為袁降半旗卻遭投訴，理由是此舉違反《國旗法》，因為下半旗致哀是極嚴肅的事，只能官方做，民間不能隨意舉行。

中國政府為什麼不願給袁隆平降半旗？是認為他不夠資格，還是另有隱情？國旗法涉及下半旗誌哀的人共三類，一類是正國職領導人，但不包括中共總書記；一類是對中國作出傑出貢獻的人，還有一類是對世界和平或人類進步事業作出傑出貢獻的人。

單從此規定看，中共總書記若沒兼任其他領導職務，死後只能享受黨旗降半的待遇，為避免尷尬，總書記兼任國家主席或軍委主席已成慣例。

袁若有資格降半旗，那是適用第二類，官媒建議給他降半旗的理由是為全人類做出貢獻，是世界性貢獻。但「傑出貢獻」的具體標準怎麼衡量，由官方掌握，具伸縮性。從貢獻程度說，相信官方也認為袁夠得上條件，否則不會給他「共和國勛章」的榮譽，可官方沒有「順從」民意，考量就是貢獻之外的因素了。

首先不能不提的是官本位。袁儘管在官方和民間幾乎得到一致公認對中國有巨大貢獻，人品爭議很少，但他不是官員，他最大的官好像是雜交水稻研究基地所長或主任之類，充其量可能就是局級幹部，當然，袁實際享有的幹部待遇，至少是副部。

事實上，中國國旗法對下半旗致哀對象，有濃厚中國特色的官本位，三類對象只有國家領導人是硬性標準，其他兩類所謂對中國和世界作出的傑出貢獻，是軟性可調節的。從實際情況看，給去世的正國職領導人下半旗致哀外，還有三次對普通民眾也降過半旗，但都是特殊事情，且是給普通群體，而非具體個人。

院士或科學家至今不在其列，即使是錢學森，官職比袁要高得多，也只能享受三軍儀仗隊的待遇。

但國家領導人難道就個個治國有方，有著神武英明的本領？當然不，多少中國領導人其實是尸位素餐，其智力和水平被群嘲，可中國國旗法假定只要一個人待在那個位子上，死後就要享受降半旗待遇，這就是典型的官本位。

中國幾千年來都如此，中共也繼承這個國粹，並發揚到極致。另外，官方也從沒為傑出科學家降過半旗，不能在袁身上開這個口子，因為一旦為袁下半旗致哀，那以後某院士或科學家去世是不是都要降半旗？因為能做到院士總是有些成就，以後很可能就擺不平。

人們看到，與袁同日去世的還有一位醫學院士，若為袁降半旗，要不要為這位院士降？如果說此院士不夠格，對錢學森或其他名望很高的科學家是不是要補一個降半旗儀式？都是很現實的問題。對中國這個流行人情和關係的國家來說，最後勢必弄成凡是死個院士或有點成就的科學家，都要降半旗，從而把降半旗搞成一種拚待遇了。

這兩點決定了中國今後也不可能為某個做出傑出貢獻的人士死後降半旗。以對中國或人類所做的貢獻言，沒有幾個中國科學家能超過袁，既然袁得不到，其他科學家或什麼家死後無疑也難得到中國政府降半旗的恩寵。（作者為戰略分析智庫研究員）