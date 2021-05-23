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拜登拉普亭制中 破解16國聯盟？

陳一新／台北

最近聯合國外長視訊會議，中國國務委員兼外長王毅擔任輪值主席大出風頭。會議期間，王毅、俄羅斯外長拉夫羅夫與美國國務卿布林肯，都用自己的方式支持多邊主義。問題是，中、俄、美三國外交部門負責人口中的多邊主義，顯然巧妙各有不同，用意也大相徑庭。

王毅說，全球最重要的多邊主義原則就是「聯合國憲章」的宗旨與原則，任何國家不能違反此一原則。北京說此話的玄機何在？拉夫羅夫則說，任何國家不能用任何方式或搞小圈圈分裂多邊主義，其目的何在？

拜登總統主政後，美國一改前總統川普的「退群」作風，積極參與多邊國際組織，包括「巴黎氣候協定」、「世界衛生組織」與「聯合國人權理事會」等。在布林肯心目中，重返國際政府間組織（IGOs) 以及強化美國與盟國的關係，就是重新回到多邊主義。

王毅談多邊主義主要是透過聯合國的憲章與原則，來約束或反對美國通過決議案「霸凌」北京的盟國。3月間，王毅與拉夫羅夫就在廣西桂林簽署一項協議，以防止美國通過聯合國決議案對北韓、伊朗進行制裁。拉夫羅夫這次公開抨擊拜登計畫召開「民主峰會」(Summit of Democracy)，是搞小圈圈與破壞多邊主義的合作，並讓多邊主義分裂。

由於在拉夫羅夫之前發言的布林肯並未提及「民主峰會」，以致拉夫羅夫似乎有點無的放矢，還是他「話中有話」？

拜登4月28日對國會參眾兩院聯席會演說，指美、俄兩國針對俄意圖影響美大選一事已經以和平對等方式解決，他期盼6月能與俄羅斯總統普亭舉行峰會。在聯合國外長視訊會議上，布林肯也代表拜登發言，表示美國希望與俄羅斯維持穩定與可以預測的關係，向莫斯科示好。既然拜登殷殷期盼與普亭在峰會見面、克里姆林宮此時不敲一下竹槓，更待何時？

在「民主峰會」擬邀名單問題上，拜登如何出手，可說動見觀瞻。首先，白宮3月3日發表「國安戰略暫行指南」時，拜登還沒想到俄羅斯會與中國、伊朗、北韓等合組16國聯盟。現在既然形格勢易，美國當然也要改弦易轍。

其次，俄羅斯是中國主導的16國聯盟中最重要的國家，一旦美、俄改善關係，則中方為首聯盟的力道將大為減弱。

第三，即使美國不一定能在美、中、俄戰略三角取得樞紐地位，但至少也能阻止中國取得關鍵地位。

第四，「民主峰會」本來要邀請的國家就不限於民主政體，而是可以包括民主化有成的國家或進入民主化的國家。

第五，俄羅斯當然不是民主化有成的國家，但是至少有普選制度與透過普選產生總統的機制。

最後，拜登若是從戰略三角的大格局來看，邀請普亭參加「民主峰會」不失為是一記可能改變歷史的高招。（作者為台灣淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授，轉載自聯合報）

拜登 美國 俄羅斯

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