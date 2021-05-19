50州誰是貢獻州或吃福利州？

美國 50州居民繳納聯邦稅，聯邦政府通過年度財政預算法，將聯邦經費分配給50州。哪些州繳的稅多於分配到的聯邦經費，哪些州得到聯邦經費多於付出的稅呢？

2020年4月23日，正值第一波新冠疫情在沿海地區各州最嚴重時，紐約、新澤西、加州急需聯邦援助。參院多數黨領袖麥康諾(肯塔基州)宣稱，因為新冠疫情而面臨財政危機各州政府可宣布破產。紐約州 長葛謨當天在記者會譴責這是非常愚蠢和不負責任的方案，指出2015年至2018年，紐約州繳納聯邦稅比獲得的聯邦經費多1160億元，而肯塔基州則「淨賺」1480億元。如果按麥康諾的主意，紐約州州立大學要關門停學，紐約州警察真的要被取消經費(defund)了。

的確，紐約州長期以來每年繳納聯邦稅，要遠遠多於獲得的聯邦經費，一直是50州中最吃虧的州。據洛克菲勒研究所(Rockefeller Institute)2021年1月公布的最新年度報告，2015年至2019年五年間，紐約州繳納聯邦稅比所得的聯邦經費多出1426億元，而肯塔基州獲得聯邦經費比繳納聯邦稅多出2118億元。

以人均計算，這五年裡每個紐約居民平均每年吃虧1452元；而每個肯塔基州居民平均每年淨賺9512元。換言之，在聯邦財政上，肯塔基州居民待遇比紐約州居民每年優厚1萬964元。

洛克菲勒研究所的報告顯示，有10個州屬於繳納聯邦稅多於獲得聯邦經費的「貢獻州」，依次為：紐約州(1426億元)、新澤西州(841億元)、麻薩諸塞州(611億元)、加州(426億元)、康乃狄克州(406億元)、 伊利諾伊州(165億元)、科羅拉多州(73億元)、華盛頓州(64億元)、猶他州(31億元)、內布拉斯加州(8億元)。

其他40個州，屬於繳納聯邦稅少於獲得聯邦經費的「吃福利州」。

如果以每名居民每年計算，在這五年內最吃虧的前四名州依次是：康乃狄克州(每人2271元)、新澤西州(1886元)、麻薩諸塞州(1784元)、紐約 (1452元)。

按照2020大選結果，這10個貢獻州中，有8藍2紅；在40個吃福利的州中，17藍、23紅。筆者將所有25個藍州和25個紅州匯總統計，得到以下結果。25個紅州在五年裡獲得的聯邦經費，比25個藍州總共多出8280億元，平均每年淨賺1656億元。

筆者注意不少來自美國中西部、南部的紅州，共和黨政客經常自稱他們才是「真正的美國人(Real America)」，言下之意，紐約州、加州等沿海藍州居民不是「真正的美國人」。如此言論在這些數據面前，如何自圓其說呢？

另外，筆者觀察到在美華人圈中，部分同胞有這樣的現象：看到低收入 貧窮家庭使用糧食券等救濟，就稱他們為「福利黨」。因為民主黨關注扶貧救弱，他們就認為民主黨在拿納稅人錢養懶人，因此就反對民主黨。但根據以上數據，可見什麼顏色的州吃更多的「福利」，而這些州的居民大部分是白人。

因為美中貿易戰，美國對中國農業出口在2018年急劇下降210億美元，川普就開始發放農業補助。美國2019年有約202萬個農場，約260萬人從事農場工作，大部分在中西部、南部。「紐約時報」2020年10月12日報導，川普在2020年大選年發了460億元，平均每個農場獲得超過2萬2000元補助，即每個農場工人獲得約1萬7700元補助，而這些農民絕大部分是白人。

紐約州2019年10月1日生效的糧食券標準，是每個月四口之家發646元，相當於每天每人5.4元。這460億元足可以讓593萬個低收入四口家庭，超過2373萬人(約半數是少年兒童)免於飢餓。

如果對低收入家庭依靠糧食券維持最低的生活標準(每人每天不到6元)，我們一些華人同胞就覺得非常不滿，那麼對絕大部分賺藍州便宜「吃福利」的紅州，還有那些獲得人均1萬7700元補助的白人，我們有何感想呢？不妨思考一下，是哪一個黨執政的紅州，又是誰在拿全國納稅人的錢在大選年公然買選票呢？（作者為紐約大學國際金融管理碩士，網絡時政文化歷史評論作家）