名家觀點／台海戰情的大哉問及誤區

嚴肅的台海、南海、東海軍事作戰分析，全世界已有許多，可惜多半是英文，絕大多數讀者只能依賴二手傳播。在台灣 ，一旦「二手」，幾乎就代表「斷章取義」甚至扭曲。由於「語言國力」低落，台灣至少在可預見的將來，對台海戰情難以形成具有國際格局的共識，也勢必難以擺脫中共 通過方塊文字(中國稱為漢字)、華語語系的統戰擺弄。

短文無法詳盡介紹台海戰情的認知框架，本文僅限於列出多數讀者所想、但不見得願意真實面對的疑問，還有思索台海戰情時的種種誤區。

雖不敢說全面，但以下羅列出讀者最關心的問題，以及一句話的回答：

●中共最怕什麼？短期最怕麻六甲海峽被管制，因為中國80％資源依賴此海峽；長期最怕西方通過和平演變削弱其一黨專政的合理性(而台灣正是此西方戰略的核心角色)；

●日本最怕什麼？台灣東岸被中共建立核子潛艦基地。台東岸是斷崖，水深1000米，可直通地球最深海溝馬里亞納(深8000米)，該海溝北端就貼著日本本島；

●美國 最怕什麼？短期最怕中共及其盟國切斷其海權咽喉如巴拿馬、波斯灣、蘇伊士、麻六甲、南海、台海、東海；長期最怕中共輸出其數位極權統治系統，形成新型的地球獨裁國家聯盟；

●歐洲最怕什麼？中共獨裁聯盟形成氣候，致使歐盟變成無關緊要的一方；

●Quad(美、日、澳、印度)力量能否圍堵中國？即使在南海成功圍堵住中共，不等於台海就無戰事；

●單單控制台海，失去南海，對共軍有意義嗎？沒有意義，因為對中共，南海是咽喉，台海只是支氣管；

●台海戰爭是否一定帶來世界大戰？若戰爭僅限於台海，那將是有限戰爭；若占領台灣，則世界大戰是大概率事件，因為得台灣者得亞洲，得亞洲者得天下；

●還有沒有任何可能避免台海戰爭？政治空間還是有的，但台灣向中共屈從絕不在其列；

●武力攻台分階段？大局下，蠶食絕非兵家之道；但若中共採取首戰即決戰路數，習近平將成慈禧，大共朝落入大清朝命運。

以下羅列當下對台海戰情的心理誤區：

●戰爭是政治決定，不是軍事決定；單單對比武器的數量及噸位，乃外行人思維；

●把「中共」當成一個整體，不知其派系鬥爭對作戰決定之影響何在；

●戰爭靠財力，台灣中了中共大外宣之毒，忽視了中國經濟之脆弱性；

●最便宜的戰勝是挑起台灣內亂；內亂靠分裂，當前中共統戰的精髓在傳播「美國不可靠、台灣不堪一擊」；

●習慣以台灣本位看台海戰情，忘了以世界大局看台海戰情；

●二分法辯論：美國(日本)會參戰、不會參戰；

●混淆有限戰爭、登陸戰爭，兩者在軍事上是兩回事；

●台海寬100公里，是英吉利海峽的四倍，台灣可被擊敗，但難占領(因此台灣內部第五縱隊、帶路黨是關鍵)，台灣長期低估中共製造台灣內亂的能力；

●以飽和式飛彈拿下台灣，即使如美國，對伊拉克、南斯拉夫的飽和式轟炸也僅收微效；

●以「台灣本位」看事態，低估西方人對中共本質的無知；

●低估了極權的任性，台灣人看過最極權的不過是蔣介石；蔣介石比起毛澤東柔和100倍，習近平的極權任性可能超過毛。

如此結束，有些突兀，限於文長也只能就此先打住了。（作者為跨界思考者，轉載自聯合報）