名家觀點／美中互派新大使 戰狼未必退場

美中兩國媒體分別盛傳，中國領導人習近平 將內定外交部副部長秦剛出使美國 ，而美國總統拜登 將提名前副國務卿伯恩斯(R. Nicholas Burns)出使中國。雖說秦剛與伯恩斯都是職業外交官，個性平和，且歷練、經驗、能力旗鼓相當，但若說秦剛使美，就代表北京有意調整「戰狼外交」，恐怕還言之過早。

秦剛與伯恩斯分別是習近平與拜登賞識的職業外交官。秦剛現年55歲，於1988年加入中國外交部服務，歷任助理、發言人、禮賓司長、新聞司長及主管歐洲事務與新聞的副部長。近幾年，他深受習近平信任，常陪同習出國訪問。2016年「20國集團」(G-20)峰會在杭州舉行，他負責安排習的會議與活動。

伯恩斯現年65歲，在柯林頓總統時期擔任國務院發言人與駐希臘大使，在小布希總統時期出任駐北約大使，負責反恐業務，後來擔任主管政治事務的副國務卿，直到退休。

2016年，秦剛殫盡心智為習近平安排活動與會議，習還半開玩笑地問能不能休息一下，可見習對他愛護有加。

伯恩斯若獲提名成功，將是1991到1995年芮效儉以來，第二位奉派使華的職業外交官。從1995到2020年，美國駐中國七任大使不是出身州長、參議員，就是軍人、律師。由此觀之，拜登顯然想找一位資深外交官出任駐華大使。

由於秦剛個性溫和、理性，因此不少人猜測他奉派使美，代表習近平有意改變「戰狼外交」，以改善與美國的關係。然而，以目前中美對峙的態勢來看，特別是兩強對立已轉變為兩大聯盟的對壘，不論是秦剛，還是伯恩斯，要改變大局都絕非易事。

再者，秦剛使美與伯恩斯使華的主要任務不只是各自扮演中、美兩國政府的喉舌，更應做中、美兩國之間的橋梁。

但是，這兩種角色卻經常衝突，不是順了姑情失嫂意，就是豬八戒照鏡子，裡外不是人。

最後，不論是秦剛奉派使美或伯恩斯使陸，他們在自己國家內的「婆婆」都不少，誰也得罪不起。更重要的是，職業外交官都直接聽命於大老闆。易言之，既然秦剛與伯恩斯分別是習近平與拜登的「執行官」，中、美兩國要不要改善關係只有領導人說了算！

（作者為台灣淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授，轉載自聯合報）