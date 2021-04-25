美日安全承諾 台灣別過度期待

美國 總統拜登與日本 首相菅義偉16日在華府舉行峰會，聯合聲明與聯合記者會都表明「反中」立場，並表示，重視台海和平穩定的重要性與兩岸恢復對話的必要性。然而，「重視」並不等於美、日兩國對台灣 提出安全承諾，更不等於他們會在大陸武力犯台時出兵馳援台灣。

這次美、日峰會看起來似乎就是全球第一大經濟體的美國，與第三大經濟體的日本，擔心第二大經濟體的中國大陸快速崛起且不守規矩，決定為美、中兩國為首的「民主科技聯盟」定下一套鬆散的遊戲規則，以應對中、俄兩國為首的16國聯盟。

首先，雖然美、日峰會號稱「反中」，但他們量身裁衣打造的規矩，並沒有對彼此提出過度嚴苛的要求。例如，當菅義偉表示，日本與中國有極密切的經貿關係，拜登就同意日本在聯合聲明中不會提及新疆議題。

其次，雖然菅義偉在拜登壓力下同意警告中國不要用「海警法」霸凌日本，也不要用武力脅迫周邊鄰國，但在「反中」方面的用辭遣句卻相當平和，沒有過分尖銳。日本最關切的還是中國「海警法」與日美安保條約，美國在這次峰會可說滿足了日方的需求。

第三，拜登與菅義偉雖然在聯合聲明提到「台海和平穩定」的重要性，並呼籲兩岸恢復對話；但這些泛泛之論都只是「一廂情願」的空話，既無約束力，也談不上是什麼保證。

倒是美、日聯合聲明有關台灣部分，中華民國從總統府、行政院、外交部到陸委會卻都聽得很來勁，還強做解人或加油加醋，把美、日提到台海和平穩定的空話當做對台灣的「安全保證」。

事實上，美、日最關切的是他們自己國家利益，新冠疫情爆發後，台灣高科技產業鏈，特別是半導體產能與研發能力，才受到美、日的高度重視。一旦美、日掌控了半導體的產業鏈，台灣在美、日心目中的地位恐怕立刻下降。

日本前首相佐藤榮作1969年與美國前總統尼克森發表聯合聲明，認為台灣地位重要。不幸的是，就是從那一年開始，美、日兩國開始一步步背叛他們「心目中重要的台灣」。

1971年，中共在美國的支持下進入聯合國。日本則於1972年「搶搭巴士」與中共建交。尼克森1972年展開「和平之旅」，訪問中國大陸與中共領導人毛澤東會晤。

1974年，美國開始從台灣撤軍，並著手推動美國與中共的「關係正常化」。1978年底，美、中兩國正示建交，與中華民國斷交，並於一年後廢止與台灣在1954年簽訂的「協防條約」。

尼克森政府在拋棄南越之前不斷向西貢強調南越的重要性，並提供安全保證，前後還派了50萬大軍協助南越對付北越。結果美國還是全面撤出南越，造成南越失守與越南統一。

在對抗敘利亞的戰爭中，美軍與庫德族並肩作戰，只是戰事尚未結束，川普政府就拋棄了庫德族，任其自生自滅。

歷史總是透過不同形式重複。連「生死與共」的南越政府與「並肩作戰」的庫德族，美國都能棄之如敝屣，中華民國難道不應以史為鑑？（作者為台灣淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授，轉載自聯合報）