名家觀點／從科技政策 看拜登百日維新目標

在白宮橢圓形辦公室掛上富蘭克林總統肖像的美國 總統拜登 ，標榜要以科學治國態度來對抗新冠疫情；同時，藉重科研實力來改善各地區和產業的技術含量，發展成美國大未來。

僅從他2022年度預算 草案，提議擴增近二成預算給相關科研單位，內容包括：由國家衛生研究院成立專責單位，全力在癌症、糖尿病、阿茲海默症等等，與壽命延長和族群權益攸關的疾病防治；由疾病管制中心負責帶動社會弱勢的投入，讓低社經階層參與醫護產業與在地養老。

此外，國家科學委員會、美國海洋與氣象局，以及長年叫窮的太空總署，也取得相當的預算增加，可以從國家安全與氣候變異角度，繼續推進研究與作成政策性的技術移轉。

另外頗引人側目的政策立場，自然是不取消由川普所開徵的鋼、鋁關稅，即使面臨經濟復甦，而讓製造業與營造鋼鐵的需求大幅增加；同時，更撤銷石油輸送的拱心石管道(Keystone Pipeline)建設許可。這些對高耗能或高汙染產業的抑制，既是拜登的競選政見、也是回歸到全球氣候峰會的美國，重新確認與盟邦減碳的立場一致，必須有的付出。

再就是廢止在川普下台前最後一周，由當時衛生部長阿查爾(Alex Azar)所親下指令，進一步放寬對83種醫療器材、醫療應用軟體和個人防護裝置等的銷售，做510(k)的程序申報。誠然，將人工智慧(AI)與深度學習(DL)，應用於醫療產業的軟體開發，本來就是生醫科技晚近創業或投資時的大熱點。

有趣的是，除了羅氏藥廠之外，各大藥廠和包括美國醫學會、放射科學會與醫療影像組織，都群起反對這項行政命令執行。

據美國食品既藥物管理法令，但凡1976年以前即已在市面上流通，或是現成合規、有效、且已被降低安全分級要求的醫療產品，新推產品的競爭廠家，並不需經由食藥局做審核。但必須進行在銷售前的申報程序，以及有義務在日後，接受不定期查驗和提供相符的成效資料。

由於2020年面臨新冠疫情，當時因為缺乏呼吸器與個人防護裝置引起大震撼，本來在審核與通報程序已有暫時性放寬。詭異的是，這批永久放寬的清單卻並未與國家級研究機構作意見諮商；何況還夾帶相當數量的新開發器材，尤其人工智慧醫療軟體與尖端影像設備都變相放行。

就在上周，拜登內閣一方面是撤銷前衛生部長命令，放寬重大前沿醫材可不做申報；另一方面，於川普時期禁止以聯邦補貼款，來進行使用到胚胎的相關研究，禁令也一併被廢止。

從內政管理、疫苗注射進度與擴大基礎建設計畫，一路到要壯大北約、盟邦外交與自阿富汗撤軍，全面開展，拜登總統的百日維新有如千絲萬縷的霧裡穿梭，卻有著極其明確的拆解與目標定位。

何況更有在人心帶動、信賴互助，以及科技研究與經濟整建的良好企圖，4月底前的第一個一百日，拜登或許老邁了，但仍然意氣風發。（作者為台灣大學國際企業學系副教授，轉載自聯合報）