如何看待美中「心冷戰」時代

美國 總統拜登在就任後首場記者會的一段話：「中國 有一個總體目標，成為世界具有領袖地位、最富有、最強大的國家。在我的任期內，這將不會發生，因為美國會持續強大」。這段話立刻成為媒體斗大的標題，被視為美國新任總統對中國大陸明確的立場宣示。

從川普到拜登，美國圍堵中國勢力崛起的力道，只有增強、再增強。從經濟制裁到政治談判，從軍事演習到網路駭客，美國以老大哥的霸王姿態逼迫中國妥協；中國則是以戰狼式的外交手法處處讓美國難堪。

美國與中國你來我往激烈且密集的對抗，仿佛重演1947年到1991年期間美國與蘇聯的冷戰對峙態勢。國際政治分析家紛紛採用「新冷戰」一詞，來形容美國與中國日益緊繃的集團對峙關係。新冷戰概念試圖為當前國際政治秩序的發展，提供一個因果分析的解答。

然而，此一觀點的倡議非常非常危險。事實上，新冷戰本身就是導致國際政治衝突的原因，而非結果。並不是因為發生南海的軍備競賽、經貿的關稅壁壘、人權的爭議事件等，才形成新冷戰的國際關係；相反的，正是因為國際強權執意推動新冷戰，才讓全球陷入危險的邊緣。

政客喜歡新冷戰概念。一旦樹立起外部的敵人，政客在國家內部就可以掩飾施政的無能，可以打壓不同意見的人(尤其是在野政黨)，可以分贓國家的公眾資產，可以扭曲民眾的社會公平正義價值觀。新冷戰是國族主義暴行的最佳溫床。舊冷戰時期是如此，現在也是如此。

地球正遭遇到第六次物種大滅絕的危機。人類如果無法放下國族主義(不論是「讓美國再次偉大」，或是「厲害了，我的國」)的偏執，不僅可悲，更把世界發展推向絕望深淵。

捍衛民主，常常是新冷戰倡議者振振有詞的理由。新冷戰是民主對抗獨裁的聖戰。然而，新冷戰對民主的傷害更大。在對抗外部敵人的大帽子下，民主所縱容出來的國族主義政客以及其狂熱的支持者，他們沒有人文主義的理念素養，也缺乏懂得尊重他人的基本教養。沒有品德，民主其實是獨裁者披在身上的羊皮。民選總統執政方式像是威權統治，而獨裁者煽動群眾偽裝成民主運動，造就了現今全球民主的內爆。

當代國際政治的關鍵課題，不是霸權之間的新冷戰，而是人心之間的冷戰：人與人之間失去善念、忽視品德。新冷戰的軍事演習尚未造成人員傷亡，但心冷戰已經讓許多無辜者成為仇恨犯罪、歧視與霸凌下的犧牲品；新冷戰的合縱連橫聯盟還在處於磨合階段，但心冷戰老早就用社群媒體同溫層與假新聞築起數位世界拆不掉的新柏林圍牆。

台灣 當權者一直認為自己是新冷戰的受益者，其實我們是心冷戰悲慘的受害者！(作者為台灣東吳大學社會學系副教授，轉載自聯合報)