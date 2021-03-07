名家觀點／禁鳳梨 中國「水果統戰」破局徵兆

2月26日，中國 海關公告，台灣 鳳梨含介殼蟲，3月起禁止輸入中國。消息一出震動台海情勢，因為台灣鳳梨出口總數，中國占95％(每年約輸出3萬到5萬公噸)，勢必嚴重影響台灣鳳梨價格。

而台灣農委會迅速回應，啟動10億元台幣「農產品受進口損害救助基金」，力圖保住鳳梨一公斤21元價格。而民間紛紛響應，據農委會主委陳吉仲指出，短短兩天內，企業認購、食品加工業及飲料冰品業共下訂2萬5000多噸，直追2017年銷中國總額。

就台灣的觀點說，中國片面禁止輸入台灣鳳梨是政治動作，因為台灣鳳梨輸中合格率達99.79％，去年10月農委會啟動強化措施後，就全數通過海關檢驗。為何中國突然在鳳梨產季之前突然發布禁令？再者，據WTO協定，國際間貿易應採「影響最小的適當措施」，例如以「燻蒸檢疫處理」來解決蟲害問題，但中國立場則毫不退讓。

以中國政治環境，全面禁止台灣鳳梨，影響台海關係甚鉅，不可能只是海關的技術性決議。中國極有可能透過水果產銷，影響中南部農業縣市選情，同時對民進黨兩岸政策提出警告。

台灣觀點幾乎是以政治角度解釋「鳳梨禁令」。我在網上看到中國輿情，以「知乎」的討論為例，有一篇文章討論串共有240萬次點閱，應有很高參考價值。

普遍輿論大多認為：中國海關禁止台灣鳳梨輸入，沒有政治因素，單純是因蟲害問題。除了鳳梨，台灣芒果、釋迦、蓮霧、葡萄柚及檳榔等作物，幾乎超過九成都輸到中國。民進黨政府宣傳的新南向政策沒有實績，台灣經濟成長主要還是依賴中國(2020台灣出口總額，中國占43.9％)。台灣其實沒有向中國叫板的本錢。中國政府應收緊「惠台政策」，減少對台灣貿易逆差，以回應民進黨「抗中」政策。

討論串裡，「環球時報」官方帳號發文指，「繼鳳梨之後又傳來一個消息，他們真的開始慌了」，釋放台灣蓮霧也即將遭禁的消息，未來蓮霧產銷將「死路一條」，台灣人開始心慌了。

從中國的討論看來，鳳梨外銷真的是政治議題，甚至帶「報復性」目的，也是從2004年連戰登陸中國以來，「水果統一戰線」破局的徵兆。

「水果統一戰線」最直接意思是：中國希望用農產品採購，拉攏民進黨的票源——台灣中南部農工階級。

2004年「連胡會」開啟國民黨與中共對話後，中國取消台灣農產關稅，釋出利多，台海之間就多了許多農業掮客，仲介台灣農產品甚至技術到中國去。例如2008年馬英九執政後，立即推動「台北農產運銷公司」，與上海江橋市場建立姊妹市場關係，利用北農推動兩岸農產貿易；又如2010年，台南地方人士牽成的「台南學甲虱目魚收購」，都是水果統戰的一環。

不過據焦鈞在《水果政治學》一書分析，所以失敗，是因人謀不臧，兩岸間有太多掮客從中上下其手，導致最終利益不見得能分配到台灣農民手中。

而中共及國民黨也錯估台灣選民的主權意識，未考量其他非理性因素。而鳳梨出口中國的契機，則是2012年中國與菲律賓發生「黃岩島主權爭議」後，中國也以「有介殼蟲等蟲害」為由，取消菲律賓鳳梨進口配額，改讓給台灣，對馬英九釋出善意。中國市場大門一開，台灣農民發現藍海，開始廣種鳳梨出口，就逐漸形成今日95％依賴中國市場的格局。

同時中國也藉此吸收台灣農業技術與品種，像廣東、海南等地已成功栽培出金鑽鳳梨(本名台農17號，1998年由嘉義農試所培育)，鳳梨禁令後，中國官媒開始宣傳本地金鑽鳳梨。連串過程可說是典型「養套殺」的劇本，而這套劇本已將近走到尾聲。目前台灣水果剩下的政治價值，大概就剩下「以經逼政」的用途。

中國近年的戰狼政策，對周邊國家「以經逼政」，例如澳洲 屢在國際發言批評中國，表達對中國與COVID-19起源的質疑等等。於是2020年中國對澳洲葡萄酒祭出高額反傾銷關稅，導致澳洲葡萄酒產業面臨空前危機。

原本中國企圖以貿易戰打擊澳洲士氣，卻沒想到澳洲上下一心，聯合19國200多名議員發起「全球買澳洲葡萄酒運動」，葡萄酒業也警覺到出口多元性的重要，「雞蛋不能放在同一個籃子裡」，開始大力開拓新興市場，對歐洲出口因此逆勢成長22％，多少抵銷中國貿易戰衝擊。

由澳洲例子看，或許危機就是轉機，當前中國「水果統戰路線」已圖窮匕現，台灣人或許逐漸警醒：兩岸農產貿易紅利不過是「養套殺」戰略的一環，現在趕緊亡羊補牢，尋求多元且穩定的外銷市場，以及深化自身的產業鏈，才是治本之道。

或許2021年，可以是台灣鳳梨產業再生茁壯的契機，走出自己的鳳梨元年。（原文聯合報獲「思想坦克Voicettank」授權轉載，本文節錄其重點）