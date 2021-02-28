拜登謀定後動 對中政策待6月

拜登 總統就任，舉世咸信美國 對華政策必有調整。然而，國務院亞太助理國務卿及國防部印太安全助理部長，均尚未提名。亞洲政策鐵三角，僅國家安全會議主責資深官員到職運作，而內閣部會相關官員從提名到就任，亦需時日。

拜登總統2月10日親訪五角大廈，除指示成立可多達15人的「中國 政策任務編組」，要求針對國防建軍相關課題進行通盤研究，著重全政府、跨黨派、通友盟的整體性，並在四個月內提出整體對中政策的建議。

從上述各項時程推估，今年6月前，美國尚不會有一盤棋對中戰略出台。預計實體舉行之Ｇ7峰會亦在6月，拜登或可就「民主高峰會」初步商談。在此之前，對引頸企盼的美國友盟及敵國而言，愚昧者可靜待其果，再作道理；怠惰者將被動觀變，隨機調適；奮進者當依己之利，主動型塑。

從美國大選前至今的半年時光，美國政學界有關對中政策的檢討與建言之多，觀點之異，對國際與兩岸關係的研究者而言，各有擅場，目不暇給。布魯金斯研究院去年底發表「美對中政策之未來：給拜登政府之建言」，對外關係協會今年初發表「美中台：避免戰爭之戰略」，集建制派諸子，合中國通百家之言，雖非官方立場，必有政策影響。

美國務院政策規劃處在川普卸任前發表「中國挑戰的要素」文件，對照大西洋理事會月前出版「更長的電報：邁向美國新的對中戰略」，則顯當前美國菁英對「中共行為之根源」邏輯思維基礎的相異基點，拜登政府欲在短期內求得長期對中戰略方針，實為挑戰。

北京所傳達對美戰略思維，亦有軟硬交錯，奇正之變；既有習近平「時與勢在我們一邊，這是我們定力和底氣所在」的講話，也有新華社「中美關係大局毀不得」、「人心相通之橋拆不得」、「經貿往來之勢擋不得」及「科技交流之路斷不得」的四篇系列評論。

在美中探索關係重定位的未來數月，台灣對兩岸關係的處理，實為關鍵。「遇到壓力不屈服」是從老蔣總統以來沒變過的基本國策，「得到支持不冒進」是70年來改不了的殘酷現實，毫不稀奇。「親美而不扈從」與「和陸而持對等」，卻不是每位政治人物皆有之民族氣節與智慧能耐。

「疫情受到有效控制的時候，兩岸人民逐漸恢復正常有序的交流」，是兩岸關係緩和與重建的最低標準。以1992年的諒解，新冠疫情與人民往來，不涉及一個中國的政治涵義。何謂「有效控制」與「逐漸恢復」卻為須由兩岸共同協商的功能性與事務性議題，一定要等到拜登與習近平搞定兩強對局原則之後，才開始談嗎？

拜登除夕與習近平通話後，曾表達擔憂如果美國不採取行動，中國就會「吃掉我們的午餐」。中國有沒有能力是一回事，至於想不想吃美國的午餐，則是更深遠的華夏戰略課題，也是台灣無法閃躲的必修課程。（作者為台灣淡江大學戰略研究所副教授，轉載自聯合報）