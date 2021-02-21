名家觀點／拜登重振美國 難擋中國崛起

拜登 總統上任之後，美國 政治回到常態；拜登是傳統政治家，長期擔任國會參議員及副總統，熟稔美國政經情勢。行事作風與前任的川普總統將大不同，但是他接手的政經環境卻遠比川普複雜：他經歷前所未有的情況，現任總統不承認當選總統的合法性，在將卸任總統推波助瀾下，抗議民眾暴力占領國會山莊，他們不僅不認同新總統，也趁機發洩多年的不滿情緒。

拜登繼承了川普任內開始的中美戰爭，這個鬥爭已從貿易轉向科技、人權與意識形態等複雜面向，而中國 的崛起似乎無法避免；美國國力相較於其他國家(例如中國)日益衰退中，對盟友的影響漸力不從心；同時，氣候變遷等重大議題刻不容緩。

美國雖仍是全球唯一強權，但是在控制世界局勢逐漸獨木難支的趨勢下，未來是否會是穩定世界的主力，抑或會因亟欲保護自身利益，像川普任內的情況，是負面的力量，將與世界經濟息息相關。

儘管有些令人擔心的因素，有理由預期在可預見的將來美國將維持強大。的確，美國的社會問題愈來愈難處理，美國的種族結構已產生巨大改變，2030年時白人將不再是多數族群，但是其他多元的少數族裔卻會造成貧富差距擴大，迫使美國漸漸社會主義化，激發居經濟優勢及崇尚個人應為自己負責的白人族群的強力反制，社會衝突將更形激烈；但美國人非常重視競爭及自由經濟的文化已深植人心，將形成一個比歐洲強調私部門競爭的社會主義。

而抗議民眾占據國會山莊後，司法部門迅速逮捕及控告這些民眾的暴行，顯示美國司法能獨立運作，不受意識形態及政治勢力過度干擾；美國有了不起的大學，其他國家難以望其項背的先進科技；拜登將維持美國歡迎移民，重視移民權利的傳統，這會持續吸引許多優秀移民到美國社會發展，助美國繼續強大。

美國也認清一個現實，不可能與中國全面衝突，同時維持世界穩定與美國利益，例如氣候問題的改善，必須依賴大國之間合作。在美國相對實力因其他國家崛起慢慢減弱的情勢下，美國必須接受與其他大國共同協商交往的遊戲規則。

雖然美國幾年之內仍會以延緩中國崛起為主要的競爭目標，但是假以時日，中國與其他經濟體越來越繁榮時，美國會更願意在多邊架構之下處理國際問題。

拜登是理性且具有高度人文素養的總統，不會暴虎馮河做出引起世界動亂的決定，除非有難以逆料的地緣政治風險發生，在他任內世界經濟將溫和成長，而中國與亞洲仍會是成長的亮點。（作者為台灣政治大學財管系教授，轉載自聯合報）