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名家觀點／靠川普營利 媒體隨川普下台衰退

張瑞雄（台北）

隨著話題總統川普下台，美國的電視新聞台收視率大洗牌。據尼爾森最近發布有線新聞台1月收視調查報告，蟬聯19年冠軍的福斯(Fox)新聞台收視率，較去年同期暴跌19%。長久以來福斯新聞配合川普的狂言誑語，餵養出一批傾向否認事實、只信川普的獨特收視群，在後川普時代川粉對福斯的憤怒及懲罰下，有此結果不讓人意外。

但受傷的不僅福斯，CNN晚間8時的帶狀節目，1月前三周平均收視人口是519萬人，但1月最後一周，拜登上任後，卻腰斬剩下204萬人，流失超過一半。川普口中的另一個假新聞媒體，國家廣播公司(NBC)新聞台，在川普卸任後，收視滑落11%至20%。

當然這和川普不再能在推特、臉書或YouTube上發布他的狂妄言論有關，看來新聞和社群媒體對一個真人秀總統的熱潮似乎已經過去，雖然這些秀真的是對美國民主的最大威脅。

但川普崛起始作俑者也就是這批新聞和社群媒體，他們從2016年初就看到了瘋狂川普的商業利益；就像那時哥倫比亞廣播公司(CBS)執行長說的：「川普或許對美國不是很好，但(他的瘋言瘋語)對公司很好。」這些巨頭們看到的是廣告和美元符號，而不是川普對國家和民主可能危害的警告。

雖然媒體和科技界幾乎都不認同川普的政治作為，但誰不願意利用川普現象來發大財，讓這百年難得一見的奇才多多發揮？對不起，這是一件很糟糕的事情，但對新聞和社群媒體界來說，這是個非常好的時機。所以川普先生，請繼續掰下去瘋下去、繼續、繼續。

在川普每一次對民主的侮辱、每一次的謊言、每一次的煽動，他都沒有碰到任何重大阻礙，直到任期快結束時為止。推特展示了一些最初的良心曙光，在川普最令人反感的錯誤信息上，貼上警告標籤。當然這些並沒有阻止川普利用該平台大肆宣稱總統選舉舞弊，以及反擊那些說他的政府對新冠肺炎處理是災難性的言論，其代價就是成千上萬的生命，而且還在持續增加。

而臉書不願採用內容審核來節制川普，可能會是創始人查克柏格的真正遺產，而不是發明了世界上最受歡迎的社群媒體網站。即使很多員工幾乎公開呼籲，查克柏格終主張政治言論不受臉書內容政策的限制，從而讓川普為所欲言。直到川粉攻陷國會山莊，查克柏格才決定封鎖川普帳號到政權和平交接。

在台灣，某些媒體依賴政府餵養，網軍維護執政黨，幾乎不分青紅皂白。少數的反對聲音不是被關台就是被網軍圍剿，這是否就像美國新聞和社群媒體認為自己可以利用川普而不會沾鍋，未來歷史聲譽上的汙點是免不了了，良心上呢？（作者為國立台北商業大學校長，轉載自聯合報）

川普 社群媒體 美國

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