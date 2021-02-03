名家觀點／拜登的對中態度有利台灣嗎？

台灣 是年輕的民主國家，非常年輕，只有34歲，許多人不難想像台灣民主化之前是什麼樣子吧？民主不是免費的，有時甚至是犧牲許多生命而來，而最珍貴的是民主允許各種進步或倒退的聲音，不論好壞。

即使誓死擁護民主的人也必須承認，民主不是一種完美的制度。二戰造成超過7000萬人死亡後，前英國首相邱吉爾的名言之一是，沒有人會假裝民主完美而又充滿智慧，除了人類嘗試過的其他一切政府形式，民主的確是最壞的政府形式。言下之意，目前也沒有更好的了。

即使有時無效，民主帶來希望，而佐以常識，這個制度也會調整言論自由的限度，特別是在政治言論偏向極左或極右的時候。這個制度就是希望能消除對性別、種族或宗教的仇恨，進而創造一個不論貧富行業人人平等的社會。民主的確離完美甚遠，全賴施行者如何實踐。

身為一個旅居在這座令人愉悅的島嶼上的外國人，每天接觸的是讓人同等愉悅的台灣人，我常常思索在台灣這個島國之外的民主，會如何影響這裡人們的思考模式。這可能也是因為我來自英國，一個經常被謬讚為民主搖籃的國度，雖然我對這個稱號不以為然，卻也造就我對民主的經常性觀察。

能發表個人言論是非常好的事，和美國憲法明文規定一樣，台灣憲法第11條也明文規範言論自由。台灣的民主和其他民主古國相比，還在站穩腳步的階段，甚至還在學步，學習如何對極端論點做出反應並加以調整。歷史清楚告訴我們，政策的極左或極右對社會都會造成極大傷害。

二戰結束以來，近一、二十年出現中間偏左的政府，西方民主國家大致是偏中間的自由主義，而這幾年則是中間偏右派興起，其中前美國總統川普 和英國現任首相強生是典型例子。

就一個旁觀者，我每天接觸到台灣可說是世界上最包容、最同理、最樂於助人的社會之一。和川普蓋圍牆擋住墨西哥人、「墨西哥人全是強姦犯」，還有種種性別種族歧視的發言相距甚遠。川普在台灣卻擁有巨大支持，的確和我的理解有相當差距。

身為在亞洲待了20多年的國際特派記者，加上我的另一半是台灣記者，我當然知道背後原因是什麼。川普看來對中國非常強硬，幾乎像是拿了政治球棒，一棒揮出對中國關稅的安打，而在一些人眼中，似乎這樣就是好人，是好的領導者。

大家都知道他的出發點是美國優先 ，但若認為因為美國優先在某種程度上對台灣有利，就是在幫助台灣，就一定對台灣好，我認為是不夠嚴謹的看法。有些人似乎高估川普分析世界局勢或外交政策的能力。撇開台灣不談，這對美國有利嗎？

川普的美國優先論重擊中國，進而對台灣有利，並不可靠，只是把台灣當成讓美國得利的籌碼。這真的是台灣人想要的嗎？台灣真的希望成為中美貿易戰的籌碼嗎？不論對台灣或香港，都不曾在美國優先的考量下進入川普腦袋中，他關心的是如何減低對中國貿易逆差，鞏固選票進而贏得選舉，我甚至懷疑他是不是能在世界地圖上指出台灣位置。此外，我也未曾聽過他對中國的人權問題有何批評。

我完全同意川普的唯一政策，就是對中國硬起來，這一點和許多台灣人一樣。然而他呈現政策的方式卻如此簡單化、毫無智慧。此外，川普領導的政府極度混亂，幾乎可在歷史記上一筆：民主如何出錯。

我不認為拜登會跟川普一樣拿出武器狠狠地棒打中國，也不預測拜登一定不會對中國繼續採取強硬態度，只是力道不會和川普一樣，會更圓滑一些。畢竟川普的中國政策，已讓美國消費者和企業成本增加，而對中國巨大貿易逆差並沒有改善，還是處於14年來的高峰。

美國新國務卿布林肯表示，雖然他不同意川普政府一些政策，但他相信川普對中國強硬政策是正確的。布林肯也認為川普任內表現，減弱美國和其他盟國的關係，對民主造成傷害，等於間接強化中國國際地位。可知在美國優先的立場下，川普路線勢必改變。

布林肯說會信守對台灣承諾，希望看到台灣在世界各地扮演更大角色，包含國際組織。如果民主黨政府能彌補川普時期與盟國的裂痕，我認為還是能圍堵中國。

所以局勢演變，不正是往台灣川普支持者希望的方向前進嗎？在我看來，這個立場對照川普的美國優先，比較不完全以美國為中心。在台灣的川普支持者應該再等一等，不要傷心地悼念川普離開。誰知道不久的將來，拜登不會是和中國爾虞我詐的角色？

再回到年輕的台灣民主，我可以很肯定的說，穩健縝密的蔡英文總統，是川普反面的政治人物。蔡政府已開始和拜登政府建立關係，而雙方偏溫和的立場，對日後與中國互動不無助益。台灣想要在國際上占一席之地，需要的是平穩而又有外交手腕，而不是像川普一樣的轟炸式風格。

（文章節錄自「思想坦克Voicettank」，本報系獲授權轉載，作者在路透社工作超過30年，是台灣女婿，退休後旅居台北）