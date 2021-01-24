名家觀點／拜登不提反中 美國精神藏玄機

在新冠疫情仍嚴竣、經濟尚未復甦、國內政治依然分裂、國際情勢也混沌未明的情況下，美國 第46位總統拜登 與副手賀錦麗手按聖經宣誓就職。華府天氣於1月20日天氣轉晴，拜登說「今天是嶄新的一天」。其實，這一天不只對他來說是「嶄新的一天」，對大多數美國人而言，這一天也是嶄新的一天。的確，拜登、美國人與全球許多國家都需要這樣一個好兆頭。

不過，對拜登來說，好運顯然還不夠，他還需要呼籲「美國團結」與恢復「美國精神」。

拜登運氣一直不錯，從激烈的初選開始到順利獲提名。靠著川普總統不斷犯錯與自毀長城，拜登低空當選。面對一個政治分裂的美國，百廢待舉，正不知如何善後之際，川普竟然鼓動川粉攻進國會，造成美國立國以來最嚴重的憲政危機。但這場暴動反而讓大多數人民樂見美國回歸正常。人心望治的結果反而提供拜登化危機為轉機的機會。

拜登一上任就簽署17道行政命令，包括防疫、紓困、刺激經濟、繼續參加「世界衛生組織」(WHO)、重返「巴黎氣候協議」，預告川普「退群」時代的終結與撥亂反正的開始。

拜登與他的國安團隊不提「反中」，但他們談話與國會證詞卻劍指北京或衝著中國 而來。從點名中國是美國主要戰略競爭對手、美中在全球領導權的競賽、在國際組織中話語權與遊戲規則制定的競爭，一直到致力於減少中國不公平貿易，與限制中國不當取得美國高科技的能力，拜登的國安與經貿團隊都展現強勢的作風與立場。

對拜登而言，「美國團結」不只是漂亮口號而已，因為他必須與時間賽跑，現在距離中共建政100年，比起他12年前當副總統更近了，而中共建黨100年更是就在當下。不論是北京「2025中國製造」還是「2035中國經濟全面超越美國」，都讓拜登備感壓力。

「國無敵國外患者恆亡」，拜登與他的國安團隊當然知道這個道理。由於擔心時不我予，因此他不僅要求手下在對中政策上採取強硬立場，更要求他們在與北京談判與合作時要依照美國的方式與需求來進行，而不是依照北京的方式與需要來推動。

除了呼籲「美國團結」之外，拜登也表示，會尋求與盟國商討出協同一致的對中政策，對中國的崛起定規矩、畫紅線。拜登的國安團隊、特別是準國務卿布林肯、準國防部長奧斯汀都強調他們有信心「勝過中國」。

這也是拜登在這次就職演說要強調恢復「美國精神」的主因。「美國精神」就是永不服輸的精神。這種精神讓美國領導群倫打贏兩次世界大戰，也是前國務卿喜萊莉‧柯林頓2016年大選前所說「美國人天生具有求勝的DNA」。

拜登不提「反中」，但他呼籲「美國團結」與恢復「美國精神」，對中國領導人習近平來說，可能更為難纏。

（作者為台灣淡江大學外交與際國際關係學系榮譽教授，轉載自聯合報）