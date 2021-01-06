名家觀點／歐盟、美國 對中國各唱各的調？

中國與歐盟 幾天前完成投資談判協定，被美歐主流媒體解讀為美國 對歐盟施壓未起作用，「中歐冷落了美國」。說中國冷落了美國是對的，但說歐盟冷落美國，恐怕還需斟酌。

這個投資協定談判雖然是中歐雙方的事，但也事關美國，所以美國關心很正常，它在去年底完成談判，確實有美國因素在起作用，但美國到底對歐盟施加多大壓力，外界就不清楚了。

拜登 當選總統後已表態，要改變川普時期甩開盟友單挑中國的做法，包括經貿等問題與盟友協商，共同抗中。可如果把拜登的話理解成華盛頓願單方和布魯塞爾協商對華政策，而布魯塞爾無需響應華盛頓，亦不準確。

拜登的潛台詞其實很明確，在美歐處理對華關係上，美國要和歐盟協調，歐盟也應和美協調，所以媒體報導中歐年底結束雙方談判後，美國候任國安顧問蘇利文推文呼籲歐洲夥伴「應當先與拜登政府磋商，討論對中國經濟行為的共同擔憂」。蘇利文的意思是，歐盟該停止和中國的剩餘談判，等拜登政府上台，跨大西洋聯盟確立好共同的對中立場，歐盟再和中國談投資協定。

蘇利文當然不只表達他的態度，而是拜登過渡政府對布魯塞爾不顧華盛頓關切、自行其是的擔憂，但相信拜登過渡團隊並未對此採取措施，譬如和歐盟溝通。交接期的亂哄哄讓拜登團隊全力應付川普可能的搗亂，騰不出手應對其他。在川普還在位時，歐盟不好就此事和拜登團隊商討。另外，拜登過渡團隊沒有提出完整的經貿政策，也阻礙歐盟和它溝通。

有鑑於此，蘇利文傳達的信息布魯塞爾收到了，可未有進一步行動，當然令人懷疑會對布魯塞爾產生什麼實質性影響。川普政府對中歐投資協定談判表態，副國安顧問博明日前向「對華政策跨國議會聯盟」(IPAC)稱，「歐盟正致力於在美國新政府上台前夕達成一項新的投資協定，美國兩黨和政府領導人對此感到困惑和震驚」，不滿顯而易見。

從博明此話看，華盛頓可能對布魯塞爾施加「關切」，也可能沒有。即使表達關切，不大可能是白宮或國務院，而會是商務部、財政部或貿易代表等部門，可能導致華盛頓的意見在布魯塞爾和德法等國「打折」。因為外界看到，歐盟在結束談判前，專門就27國立場開了協調會，說服波蘭等響應華盛頓的國家，同意2020年完成投資協定談判。

可見這個事情上，要麼美國對歐盟施加壓力尚不足夠強硬到讓布魯塞爾改變主意，要麼歐盟從過去四年的經驗以及美國當下現實中得出，美國不再是過去那個讓歐洲信賴和放心的美國，為自己利益計，歐盟需要獨立的對華政策，而非跟在美國後面亦步亦趨。

歐美有共同的價值觀和重疊的地緣政治利益，這是它們能結成半個多世紀盟友的基礎。然而，在對華經濟問題上，雙方又存在著高度競爭，中國14億人的大市場，尤其4億中產階層的消費升級，是它們各自企業和政府不能忽視。

其實，歐盟不但面臨和美國在中國市場的競爭，也面臨著中國本土企業強有力競爭。若歐盟不能和中國達成一個受法律保障的框架協議，後來居上，在中國市場就只能受美排擠，落後於美國。

因為華盛頓已捷足先登，美中第一階段貿易協議及拜登上台後可能的第二階段協議，將鎖定美國在華利益，在這方面，美國難和歐盟分享。故歐盟不太可能天真到聽拜登喊幾句「美國重新回來了」，要團結盟友，就以為美國會放棄以己為主，兼顧盟友利益的立場。

可能正出於這種考量，歐盟要利用美國權力交接空窗期，和中國完成投資協定談判，掌握主動權，因為一旦響應拜登號召，等美國新政府上台，那時即使美歐協調對華政策和立場，很可能也是美主歐從，特別是若美先與中國進行相關討論，歐盟更將失去對中貿易談判規則上的主動權。

但如果由此斷言歐盟此後不再聽從美國的「勸告」或「脅迫」，兩大經濟體貌合神離，漸行漸遠，還言之過早。倘若美國的情資掌握得準確些，由川普或拜登出面向歐盟喊話，事情或許不至像現在這般，歐盟在和中國投資協定談判，怕是要認真思量一番的。（作者為戰略分析智庫研究員）