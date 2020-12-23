名家觀點／中央經濟工作會議 習近平又在「自我加冕」了

中共 在年末召開中央經濟工作會議，被市場看重，因為從中共為明年部署的經濟工作重點，可捕捉到先機，或提前作好應對準備，盡管實際工作往往偏離會議畫定的重點。

2020年經濟工作會議尤其顯得和過往不同，原因有二：一是中國 今年面臨外部環境非常惡劣，但控制疫情和經濟發展取得「雙豐收」，成為全球主要經濟體唯一增長的國家；二是明年是中共建黨100周年，是中國2021年最重大事件，一切工作包括經濟部署都要突出主題，實現第一個百年目標。

這個背景下，習近平 確實有理由為2020年取得的成績驕傲，所以他的講話看來意氣風發，有躊躇滿志味道。習的講話有一長段強調，中共深化了對嚴峻挑戰下做好經濟工作的規律性認識，共五點：黨中央權威、人民至上、制度優勢、科學決策和創造性應對、科技自立自強。我認為習是要在經濟工作會議上自我嘉許或自我加冕。

這五點所謂規律性認識，最重要一點是黨中央權威，用會議的話說，黨中央權威「是危難時刻全黨全國各族人民迎難而上的根本依靠，在重大歷史關頭，重大考驗面前，黨中央的判斷力、決策力、行動力具有決定性作用」，話說到這份上，似乎不能再拔高了。

黨中央總要一個挑頭主事者，黨中央的權威又是誰的權威？當然是習近平。在習時代，中共標準政治用語有「兩個維護」，即維護黨中央權威，維護習總書記權威，歸結到一點，就是「維護習近平一人的權威」，這不僅是邏輯的結論，而是事實，中共高層早就有人喊出，維護中央權威就是維護習的權威。

這樣來看，上述這句話就變成習近平「是危難時刻全黨全國各族人民迎難而上的根本依靠」，習的「判斷力、決策力、行動力」在重大歷史關頭，重大考驗面前具有「決定性作用」。用句大白話講，中國今天能在艱難困苦前壓不跨、打不倒，全靠習近平領導有方。

你還真不要以為這是句玩笑話，香港前特首董建華最近在一個視訊會議就指稱，在動盪不安的國際形勢中，中國出現習近平這樣高瞻遠矚的領導人，是中國人的福氣。文革時人們愛說，東方紅太陽升，中國出了個毛澤東，今天很多人包括高級領導人和知識分子，也像董前特首一樣，發自內心地稱頌習近平做總書記是中國人的福氣。

習上台後，要全黨服從他的領導，搞了「兩個維護」，把維護黨中央尤其習的個人權威看作頭等大事，不但政治紀律不得妄議，而且通過黨法，變成規章制度。但不論紀律也好黨法也罷，對不認可不服從其權威的人而言，終究是強人所難，對用政治權力行使的政治脅迫，大家雖然表面上唯唯諾諾，裝出一副臣服的樣子，可內心裡是不服不滿的。

然而，如果作為一種規律性認識作用則不一樣。規律者，事物在限定條件下的客觀必然也。一種東西被稱作規律，就表示不以人的意志為轉移，不管人們同不同意都會出現，好比有白天黑夜、太陽東升西落一樣，順著規律做，很可能贏，逆著規律做，則必輸。

經濟工作會議把黨中央權威實則是習近平的個人權威，看成在嚴峻挑戰下做好經濟工作的五個規律性認識之首，且經過「統籌國內國際兩個大局、統籌疫情防控和經濟社會發展的實踐」考驗，這樣，「兩個維護」就由之前的政治強制轉換成一種認識上的「客觀規律」，習事實上就成為規律的化身。

習近平的權威既是一種「規律性認識」，人們理應自覺地服從和遵守，若有不從，在「規律性認識」前勢必會碰一鼻子灰。此乃我稱習近平在這次經濟工作會議自我加冕禮的原因，他把自己的統治、自己的權威看作政治要求還不夠，還要上升到經濟工作的「規律性認識」高度。

換言之，為將習的乾綱獨斷，洗白成不單是替中共統治的千秋大業和習近平的個人權力需要考慮，他還藉著艱難時勢，把自己的獨斷打扮成中共做好工作的「規律性認識」。以後誰反對他，又多了一頂打擊的新帽子：反對「客觀規律」。（作者為戰略分析智庫研究員）