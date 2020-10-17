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紐時：川普是二戰以來民主最大威脅 用選票讓他下台

名家觀點／川普逆轉勝的可能方程式

嚴震生（台北）

目前大部分美國總統大選的民調，都看好白登擊敗川普，成為下一屆美國總統。白登普選票平均領先近十個百分點，在重要必須獲勝的搖擺州也在5%上下，許多預測選舉結果的網站顯示，白登已在538張選舉人票中，掌握過半數的270張以上。

儘管離大選投票日仍有16天，兩位總統候選人還有10月22日最後一次電視辯論，但從上次川普的脫序演出看，大多數觀察家認為，川普很難透過辯論扭轉逆勢。不過，川普仍有機會在明年1月以後繼續留在白宮，以下個人提出幾個可能的想定場景(scenarios)。

首先，川普可以透過掌控的情治系統，將白登與中共領導人的交情，以及他兒子杭特在中國的人脈和金流關係全盤托出。換句話說，川普可以宣稱白登將因為個人利益，而受控於北京，無法對中國大陸繼續推動貿易及關稅談判、進行較為嚴格的制裁。不過，川普曾經試過將杭特與烏克蘭連結，結果遭到彈劾，我們不相信他手中還有更多的資料。

其次，川普可以複製2016年的模式，指控俄國或中國介入美國選舉，結果因而遭到扭曲。四年前他還是政治素人時，這樣的指控還可被接受，但如今川普貴為美國總統，若還想將選舉不公怪罪於他人，比較難說服大多數選民。更何況目前證據顯示，俄羅斯確實利用社群媒體想要影響美國的選舉，但乃是朝著支持川普、而非支持白登的方向，因此更不適合炒作。

再者，川普可以指責通訊投票有可能出現弊端，將幾個獨立的案例解釋為系統性的作票，影響到選舉結果，因此投票的計算應當中止，選舉必須擇日另外舉行，而他還可以繼續擔任總統。不過，若是川普在剛開出的幾個白登目前民調領先幅度較小的佛羅里達、北卡羅萊納、俄亥俄等州都輸的話，這項指控就比較難成立。因為目前在通訊投票選民中，民主黨支持者遠遠超過共和黨。

此外，川普還可利用台灣海峽的緊張關係、透過中國擦槍走火引發美中衝突，發動一場戰爭，激發美國的愛國主義和團結在領袖周圍的聚旗效應(Rally around the flag effect)，同時創造出一個不在陣前換將(Don't change horse in the midstream)的氛圍，以改變目前的劣勢。

不過，這個想定需要北京和台北配合演出。儘管目前兩岸關係緊張，從蔡英文總統的國慶談話來看，基本上民進黨政府目前仍是承諾要維持現狀，而中國大陸儘管持續對台灣進行軍事威嚇，但顯然並不想發生衝突，給美國有干預的藉口。基於此，作為一位反戰的總統，川普既不願意發動戰爭，也無法確定能刺激解放軍失控，因此這個想定的可能性也不太可能發生。

最後，川普唯一反敗為勝的機會，似乎僅剩下10月22日最後一場總統辯論。若是從第一次辯論的過程來看，我們當然不是預期川普在這次辯論中表現特別亮麗，徹底擊垮白登。不過，川普是否會如2016年的辯論、忽然站在喜萊莉‧柯林頓後面一般，在這次與白登較量的場合，衝到他身邊進行熱情擁抱。

或許川普不能將先前感染的新冠病毒傳染給對手，但如果年邁的白登反應不及，跌了一跤，或是表現出恐懼的表情，讓選民感覺他缺乏男子氣概，川普或許就有繼續連任的正當性。（作者為台灣政治大學兼任教授，轉載自聯合報）

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