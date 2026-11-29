康乃爾大學。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 康乃爾大學兄弟會性侵案再起，校方暫停派對但難解校園派對文化、沉默文化與校友利益交織的深層結構問題。

在期中選舉及Nvidia(輝達，另譯英偉達)黃仁勳 事件的紛擾之餘，康乃爾大學兄弟會 案已逐漸淡出大眾視野。這個喧騰一時的案件仍在調查當中，真相尚待司法判決後才能水落石出。

大學兄弟會與姊妹會在校園內與派對文化密不可分，酒精、惡作劇、還有無止盡的狂歡，幾乎是美國校園電影的標配。但這個秋天，一宗涉及康乃爾大學兄弟會的性侵 指控，給這些派對按下了暫停鍵。

康乃爾大學一名前女學生9月提起民事訴訟，指控七名Chi Phi兄弟會成員於2024年10月在會所內性侵她。校方10月宣布暫停兄弟會理事會(IFC)會所內的派對及社交活動，直至這一學年結束。七人均否認有不當行為，紐約州府已重啟刑事調查。康乃爾大學教職員參議會以75票對50票通過不信任決議，質疑校方處理校園性侵問題的能力，但校董會仍表態支持校長柯特里科夫(Michael Kotlikoff)及其管理團隊。

停辦派對，的確是大學手上最省事的一招，康乃爾對此也並不陌生。2022年11月，校警連續發出通報，至少四名學生疑似被下藥，另有一人遭性侵，地點都是與兄弟會有關聯的校外住所。IFC自行決定暫停所有社交活動，校方公開支持。2023年2月，IFC在增加安全要求後恢復派對，包括各分會須接受同意教育與風險管理訓練，並由學生監督人員到場。

但如果一個系統已經鏽跡斑斑，打補丁也無濟於事。兩年後，類似的指控再度出現。

與其說是康乃爾改不動兄弟會，不如說是這所大學、乃至全美大學都早就離不開它。康乃爾要求大學部學生住校兩年，第二年可以住進獲校方認可的兄弟會或姊妹會房舍，這些房子多由校友團體持有。也就是說，部分學生的住處和周末都被交給了兄弟會管理，校方只能間接監督。據康乃爾校報報導，校方已確認兄弟會仍可在校外附屬住所等第三方場所舉辦派對。

對不少學生而言，兄弟會生活的一大誘惑就是酒精。少了父母的管束，又是一群難以安分的學生，派對自然成了宣洩出口。據康乃爾大學2025年秋季的調查，兄弟會與姊妹會成員中，有62%曾出現高風險飲酒行為，非成員則僅有27%。

但酒精只是表象，兄弟會更深層的問題在其內部文化。在一個完全為男性的社交圈中，男子氣概被賦予崇高價值，其地位往往與其性經驗、以及對女性的吸引力掛鉤。進入這個圈子中的女性，則需要透過獲得男性的關注來尋求認同。若質疑主人，她們則會面臨被排擠出門的代價；兄弟會成員若挺身制止同伴，也可能因此遭到整個群體的孤立。

這樣一來，沉默反倒成了最容易的選擇。面對醜聞，組織聲譽有時凌駕於保護受害者之上。2023年一項研究發現，姊妹會成員認為，舉報兄弟會成員涉及的性侵，可能招致同伴排擠。這種對組織與同伴的忠誠，與對失去社交地位的恐懼相互交織，形成了校園性暴力中的「沉默文化」，也成為阻礙受害者通報的無形壓力。

畢業後，兄弟會和姊妹會的成員也會成為捐款人，校友發展顧問公司EAB在2019年分析了查爾斯頓學院(College of Charleston)的校友資料，發現曾參加兄弟會或姊妹會的校友，近三個財年的捐款參與率為10.9%，沒參加的只有5.5%。挑戰這些希臘字母組織，可能意味著流失一筆不小的校友捐款。

當群體內部缺乏制止不當行為的意願，違規者便更容易逃避責任，因此一時的停辦派對自然動不了根本。2022年，康乃爾中斷兄弟會活動三個月，又草草重新開放。那這次呢？柯特里科夫本月16日宣布，校方將全面檢討兄弟會及姊妹會制度，尤其是其與學生住宿制度的關係。這或許才是改革真正應該著手的地方。但無論是停一年還是十年，若系統沒有任何實質改變，那些派對恐怕也只是搬去更遠的、更不為人知的地方。