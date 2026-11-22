AI摘要 文章摘要整理： 深圳APEC中的美中俄三強峰會雖引發關注，但內容僅止於象徵性宣言，未形成實質協議；文章並強調中國藉主場展現崛起，同時提醒大國競逐下的區域風險。

日前在中國深圳舉辦的APEC 峰會期間，美中俄領導人進行史無前例的三強峰會，成為舉世矚目的焦點。但結果並未如若干分析家所稱的「雅爾達2.0」，深圳三強峰會沒有密約，只有宣言；三強領導人粉墨登場，各取所需，象徵有餘，實質不足。

1945年雅爾達會議，美英蘇領袖在第二次世界大戰接近尾聲之際，協商戰後歐洲安排及國際安全架構。80多年後，國際政治雖然再度出現強權競逐，但今日世界與當年的歷史條件截然不同。華府 不願放棄既有國際領導地位，北京希望擴大國際制度中的話語權，莫斯科則致力於突破西方制裁與戰略圍堵。三者利益或有交集，更有難以調和的矛盾。

美中俄三強並不存在共同設計國際秩序的戰略共識，也沒有畫分勢力範圍的實質權力。三強峰會後發表的宣言，涵蓋聯合國功能強化與效率改革，全球能源供應及流動穩定，捍衛國家豁免權並限制國際司法管轄，以及避免核戰與防止核擴散對話。宣言的內容精簡，層次不齊，既沒有執行路徑，也迴避了地緣衝突，與其說是三強的象徵式共識，不如說是各自關切議題的概括式列表。

對於美中俄三強峰會，最為戒慎與關切的首推日本、烏克蘭 以及歐盟。日本首相高市早苗面對中國崛起、美國戰略緊縮與日本安保角色轉型，必須在強化防衛與避免衝突之間尋求平衡。烏克蘭總統澤倫斯基面臨戰爭持續、援助不確定與和平談判壓力，最擔心的莫過於大國交易。歐盟各國則須在對美安全依賴、對中經濟競爭，以及歐洲戰略自主之間，持續舉步艱難。

中國三次主辦APEC都將峰會視為外交與國家戰略轉折的「主場舞台」。2001年上海峰會即在中國正式獲准進入世界貿易組織(WTO)之際，「9/11事件」後的反恐議題，為中國爭取到了十餘年的戰略機遇期。2014年北京峰會緊跟在中國提出「一帶一路」構想，成為正式向亞太各國推銷、啟動亞投行與絲路基金的平台。2026年峰會選址在中國科技創新的核心城市深圳，象徵中國已從「世界工廠」，轉向人工智慧、綠能與先進製造等新質生產力的標準制定者。

美中俄同意在中國主辦的國際場合，舉行史無前例的三強峰會，象徵國際權力消長已成現在進行式，也預示美國單邊主宰世界秩序的力道逐漸消退。中國「以右為尊」的傳統禮貌，在峰會的座位與合影安排上，俄羅斯普亭都在習近平的右方，與新華社新聞發布以「中俄美」為序，當使三方實力最弱的俄羅斯更相信中俄「背靠背，不封頂」的戰略夥伴關係。但中國國家主席習近平在機場親迎美國總統川普，並有演奏兩國國歌及戰機飛越的最高規格儀式，對甫在期中選舉慘敗的川普備感窩心，或也能更堅守「建設性戰略穩定關係」。

習近平在2017年中共「十九大」政治報告中宣示，中國進入「日益走近世界舞台中央、不斷為人類作出更大貢獻的時代」。深圳這座昔日珠江口的小漁村，經過改革開放近半世紀，蛻變為全球科技、金融、製造與創新重鎮，而今年APEC領袖峰會，更讓深圳成為世界舞台的中央。

從孫中山追求中國與列強平等的地位，到中國藉由深圳APEC與三強峰會展現實力，歷史已經走過一個世紀。如今中國站穩強權地位，更應思考如何為區域與世界和平做出正面貢獻，而非重蹈恃強凌弱的覆轍。