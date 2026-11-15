星期社論╱黃仁勳風波：美中AI競爭恐走向長期對抗

輝達共同創辦人黃仁勳(中)2026年5月14日隨川普政府團隊訪問北京。前方為美國財政部長貝森特(前左)與中國國家主席習近平(前右)握手致意。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳涉國安與人事風波，可能推動美國兩黨對AI晶片出口採取更強硬立場，讓美中科技競爭走向長期化與制度化對抗。

輝達 （Nvidia，或英偉達）創辦人黃仁勳 在國安疑慮與婚外情風波延燒下，辭去執行長及董事職務，震撼全球科技產業，也在華府掀起新一波政治爭議。他與涉嫌替中國從事情報活動人士的往來，是否造成機密外洩，仍待調查釐清。然而，這場風波早已不只是企業領袖的個人問題，更可能成為美國重新檢討AI晶片出口政策的政治轉折點。

此次事件發生在期中選舉之後，民主黨剛拿下參眾兩院，明年1月新國會上任，川普必將面對更嚴格的國會監督。原本圍繞輝達的調查，可能進一步延伸至白宮與商務部，檢視川普政府是否因企業遊說或政治考量，放寬對中國的先進晶片出口限制。

事實上，兩黨在事件曝光後都已出手。共和黨國會領袖要求黃仁勳說明相關往來，以及輝達如何防範外國情報滲透；民主黨議員則要求政府保存晶片出口決策與企業接觸紀錄。新國會取得調查權後，聽證、文件調閱與政策審查勢必更加密集，黃仁勳事件將持續成為華府攻防的焦點。

值得注意的是，兩黨的行動出現耐人尋味的矛盾：民主黨想藉調查追究川普政府的責任，共和黨則急於證明自己對中國威脅更有警覺。兩黨相互攻擊，但實際上是在同一件事上形成共識，也就是雙方都會傾向對中國採取更嚴格的科技管制。在這樣的氛圍下，誰被貼上對中軟弱的標籤，誰就可能在下一場選舉付出代價。這種政治效應，遠比黃仁勳個人的去留更具長期影響。

黃仁勳過去主張，美國應讓中國市場持續依賴美國晶片，而非全面封鎖、逼迫中國加速自主替代。這套商業邏輯並非沒有道理：掌握全球市場，才能主導技術標準，並取得研發所需的資金與產業影響力。但國家安全的盤算跟企業經營不同，AI已深入軍事決策、情報分析、網路攻防與武器研發，一旦晶片出口被認為可能提升中國軍力，商業利益就難以成為政策的唯一考量。

因此，黃仁勳事件更讓原本可以理性辯論的產業政策，變成情報安全與政治信任的問題。

對川普而言，無疑是棘手的局面。他希望透過美中高層互動維持經貿穩定，爭取可向國內宣示的外交成果；但國會握有立法、預算與監督權，能逐步墊高政府調整政策的政治成本。未來兩年，美中關係可能出現「白宮想維持溝通、國會想推動限制」的分歧格局：雙方未必立即正面衝突，政策方向卻將逐漸分道揚鑣。

更深層的問題，是美中不信任將持續累積，而且代價高昂。美國擔心先進晶片流向中國，削弱自身軍事與科技優勢；中國則認定美國以技術管制壓制其發展，因而加碼投入自主晶片、AI模型與算力建設。這正是國際政治典型的安全困境：一方為自保而設限，另一方視之為威脅而加碼反制，最終雙方都更缺乏安全感。

當科技競爭與國家安全高度綁定，任何合作都可能被懷疑，任何讓步都可能成為國內政治攻擊的標靶。長期下來，雙方必須投入更多資源於重複建設與防堵，全球技術體系也可能逐步分裂，而危機時刻最需要的溝通管道，反而愈來愈狹窄。

黃仁勳事件真正的影響，絕對不是輝達失去一位領導人，而是華府失去一個主張維持美中科技交流的重量級聲音。川普任內或許仍能運用行政權，讓美中關係維持一定程度的穩定；但若新國會持續透過調查與立法，將AI競爭制度化為長期國安對抗，未來即使白宮易主，方向也難以逆轉。2028年的參選人，無論來自哪一黨，對中政策的選項空間都將被預先框限。

黃仁勳風波帶給世界的最大警訊，不是AI競爭將更加激烈，而是可能促使兩黨把對中強硬視為共同的政治語言，由此看來，進入後川普時代的美中關係已經開始成形，而雙方互動模式恐怕將會是更激烈的競爭。