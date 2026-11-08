星期社論╱重建制衡，展現民主韌性，選民萬歲

AI摘要 文章摘要整理： 本次期中選舉反映選民對川普亂政的反彈，民主黨重奪國會後將以財政、任命與調查權制衡白宮，川普時代也開始倒數。

這次期中選舉，美國選民用選票，大幅重塑國會參眾兩院與50州的政黨版圖，川普總統領導的共和黨 慘敗。2024年，川普以1.5個百分點擊敗賀錦麗 ，共和黨更以2.6個百分點之差，拿下眾院 ，並奪得參院過半席次。未料不過兩年，共和黨這次卻被民主黨在眾院選舉以近13個百分點反超，丟了至少40席，不但淪為國會兩院少數黨，德州等數個紅州州長席次，也拱手讓人。

重塑政局的關鍵力量，並不是民主黨，而是選民再也受不了川普亂政，和只會對川普奴顏屈膝的共和黨政客。他們展現獨立思辨的判斷力，也體現民主制度自我修正的韌性，選舉結果毫無疑問，是一場不流血的寧靜革命。

正如上周社論指出，本屆大選主要驅力是「反川普」——是選民對其恣意開打關稅戰、伊朗戰爭，導致通膨失控、物價高漲的鏗鏘抗議。因此，積弱不振的民主黨順風取得大勝，不代表真正贏得選民的信任。面對選民託付權力，民主黨人切忌得意忘形，必須謙卑戒慎。這幾天已有民主黨當選人或要求「暫停先進AI開發、禁止超級智慧」；或高調宣稱「DEI回來了」；甚或一口氣拋出「推動全民醫保、擴大墮胎給付、賠償歷史不義、廢除ICE」等一籃子訴求，都是虛耗民意的膨脹躁進。

至於作為選戰焦點的川普，先要慶幸他並未像2020年敗選時那樣控訴對手「偷竊選舉」，鼓動支持者抗爭。但選舉當天川普仍貼出「否決權」(veto)紅帽，選後白宮官方社群帳號提醒「川普仍是你的總統」，還有川普把敗選歸咎於「我不在選票上」等狂言，都揭示川普拒絕接受選民對其政治路線的否定，甚至任命極右鷹派米勒(Stephen Miller)接任白宮幕僚長，也預示了未來白宮與新國會的對抗張力。

隨著參眾兩院易主，川普明年將失去完全執政的優勢。但他仍掌握行政、外交、貿易政策的主導權，也保有對國會通過法案的否決權，不能低估其影響力。國會若要推翻總統否決，需要參眾兩院均達三分之二的支持；以目前民主黨席次，仍需有若干共和黨人倒戈，政治阻力極大。

民主黨真正拿到手中的權力有三：首先是政府財政的審查權。新國會上任後，勢必將緊盯川普政府財政預算、減稅方案，避免國債持續膨脹。選後公債殖利率已顯走緩，部分正反映市場對未來財政紀律的期待。

其次是參院對川普人事案的同意權。民主黨掌握參院，就能管控未來川普提名的聯邦法官、內閣與外交人事，遏止川普酬庸親信，或藉人事布局延長其政治影響力的可能。

更銳利的則是國會調查權——例如眾院監督委員會的準主席賈西亞(Robert Garcia)已宣布，將針對「川普家族商業利益、官商勾結、ICE執法、艾普斯坦檔案的處理過程」四大方向展開調查；軍事委員會的史密斯(Adam Smith)則要查伊朗戰爭與國防部長的領導；司法委員會的拉斯金(Jamie Raskin)也表態要調查司法部與FBI的政治化、總統赦免是否涉及金權交換等。

新國會上任後，勢必將針對川普政權各種疑慮，展開調查、問責。民調顯示，七成選民希望國會更能約束總統；選民既然託付給民主黨更多席次，民主黨自應扛起相關責任。

川普團隊在此次大選受挫，也動搖副總統范斯接班地位。范斯日前將敗選歸咎伊朗戰爭，也給人切割自保的感受。呼聲次高的魯比歐身為國務卿，也難置身事外。因此如佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)、德州參議員克魯茲(Ted Cruz)、喬治亞州長坎普(Brian Kemp)、肯塔基州參議員保羅(Rand Paul)等黨內要角，或將更積極評估是否加入競逐。

民主黨方面，本次在賓州壓倒性連任成功的州長夏皮洛(Josh Shapiro)；在喬治亞州連任參議員的年輕新秀奧索夫(Jon Ossoff)；以及先前也常被媒體點名，這次出手反制共和黨選區重劃的「反川大將」加州州長紐森(Gavin Newsom)等人，也進入全國視野，有望與賀錦麗角逐下屆總統提名。

兩黨群英崛起，也預示川普時代的落幕，已開始倒數計時。