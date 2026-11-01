星期社論╱弔詭的期中選舉：紅潮消散，藍霧迷離

AI摘要 文章摘要整理： 本文指出川普在選前退守紅州、民調與預測模型皆偏向民主黨，且經濟通膨與反川情緒成為主導因素，讓共和黨的文化戰與選區重畫難以逆轉劣勢。

大選最後一周，川普陸續在密西西比、德州、俄亥俄、南卡奔波助選，並安排在佛羅里達、堪薩斯、愛阿華的最後造勢——這都是2024年川普大幅勝出的紅州。反觀前次大選膠著的賓州、威斯康辛、亞利桑納等搖擺州，都沒能排進川普的衝刺行程。在大選收官階段，川普「放下前線、回防紅州」的戰略收縮，形同承認眼前局勢嚴峻。

民調數字也漸明朗：RCP彙整多家選前民調，民主黨 支持率平均領先共和黨 8.2個百分點；庫克政治報告最新預測其將在眾院淨增12至25席；維吉尼亞大學的Sabato's Crystal Ball則將225席評為「偏民主黨」，還有17席「膠著」；Decision Desk模型推算民主黨有八成機率拿下眾院，六成機率控制參院，36州州長改選，也有22州偏民主黨；Polymarket與Kalshi預測市場，對藍軍國會勝率的定價更高。

這場政治變天的暴風中心，無疑是對川普的民怨。Pew的最新調查中，登記選民中有44%將這次投票視為對「反川普」表態；民主黨支持者中更高達84%。相對而言，只有19%選民表態將投票「挺川」，在共和黨候選人的支持者中也僅有48%。川普沒能凝聚同志，還團結了對手。

這次最關鍵的選戰議題，自是經濟物價。川普掀起的關稅戰、伊朗戰爭，至今沒能收拾。兩記對外戰略重手，卻透過進口漲價與能源通膨，轉嫁為無數美國人收據帳單上的生活壓力。Pew 民調中高達84%選民認為，經濟議題在這次選舉「非常重要」；AP-NORC的10月民調也顯示，79%選民不認可川普處理生活成本的方式。

弔詭的是，作為川粉基本盤的白人勞工、農村選民，恰是對物價通膨特別敏感的群體。CNN民調顯示，無大學學歷白人認同川普施政的比率，也從去年初時的63%掉到今年10月的45%。AP-KFF在9月公布的農村調查，川普支持度為48%，認同其經濟表現者則約40%，也低於過去川普在農村動輒六、七成的得票率。

共和黨面對民生經濟戰場逆風，反手強打「反左翼、反移民、反跨性別」議題，扣對手「共產主義、社會主義」帽子，試圖把選舉拉向社會文化戰線，動員保守主義基本盤。據Inside Elections引述AdImpact，共和黨前後投入4.42億元投放「移民、邊境、犯罪」相關廣告，另花逾2億元攻擊對手在跨性別議題的態度，都遠高於民主黨相應的廣告預算。

然而雷厲風行地反移民，也不免讓部分昔日挺川的拉丁裔選民感到疏離。2024川普曾拿下48%的拉丁裔選票，但在今年Pew對國會投票意向的調查中，拉丁裔僅有24%挺共和黨，51%表態挺民主黨。

晚近還新浮現「反貪」議題攻防，但紅藍陣營對「貪腐」有不同攻擊焦點：民主黨抨擊川普親信的權力尋租、富豪與政府的利益糾纏，強化物價議題帶來的相對剝奪感；共和黨人則強調民主黨主政下(如明尼蘇達州)的福利詐欺、政府浪費。衛報最近刊出的Harris民調中，40%受訪者認為共和黨財務貪腐較嚴重，21%認為民主黨較糟；AP-NORC調查也發現，約六成美國成人認為川普可能正「非法或不道德地從總統職位獲利」。這輪「反貪」駁火，對兩黨觀感衝擊仍見輕重之別。

至於共和黨力推的選區重畫，這次並未帶來預期效益。最初盤算是把優勢票倉分給不同選區，多搶幾席；但當把安全邊際切得太薄，碰到民意挪移卻會讓多個選區陷入膠著，甚至局部反噬。路透統計，共和黨重畫的16個選區，已有9席偏向民主黨或陷入膠著；庫克政治報告則推估，這波紅藍選區重畫，最終可能只能替共和黨淨增3席。

民主黨此役相對順風，有其戰術之功。如其把選戰主軸從上次抽象的「捍衛民主」，拉回更具體的生活成本，提名與議題策略也能因地制宜，還透過連署聲明反制對手扣上的「社會主義、共產主義」標籤。但嚴格而言，民主黨仍未在戰略層面，提供美國選民值得期盼的不同願景。

這是場由負面敘事驅動的選戰。共和黨「反左翼、反移民」的保守敘事，補不了川普在經濟民生砸的鍋；民主黨以「反川普」集結，卻沒能凝聚「下一步怎麼走」的答案。紅潮消散、藍霧迷離；潮去霧起間，美國前景仍是茫然。