星期社論／白卡照護詐騙亂象 政府應嚴查造假

白卡新制上路加上健保費明年將再調漲，部分民眾的醫療保障面臨雙重壓力。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 文章批評白卡成人日照與居家照護制度漏洞導致詐欺橫行，主張政府應強化跨部門查核、嚴懲造假者，同時兼顧長者照護不中斷。

聯邦執法機關日前在紐約掃蕩涉嫌詐欺的成人日間照護中心，凸顯聯邦醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡 )存在的弊端不容忽視。既然川普政府決心強力打擊詐欺，就應徹查民間服務機構申報造假，及州政府審核機制長期存在的漏洞，讓打假真正落實，而非流於表面。

華人社區成人日照中心密集，尤以紐約法拉盛 為甚，當地三個郵區就有74家，部分業者甚至以送錢爭取會員，早偏離設立初衷。但面對社會高齡化，日間照護仍是許多家庭的迫切需求。政府強力打詐之餘，也須備妥配套措施，確保服務不中斷，讓長者獲得妥善照護，家屬也有喘息空間。

事實上，白卡福利除了日照中心外， 另一項許多華人家庭使用的「居家照護計畫」(Home Care Program)，在缺乏有效監督下，也成為牟取不當利益的工具。這項計畫旨在協助符合資格的長者及身心障礙者，在家中獲得必要照護。部分計畫允許親友擔任有薪的居家照護員，既減輕家庭負擔，也讓患者免於入住療養院。

政策立意良善，卻仍有人利用制度漏洞牟取不當利益。華人社區即有令人質疑的案例：芝加哥一企業主家庭年收入高達數十萬元，夫妻卻涉嫌與醫師串通，取得不實醫療證明及降血壓藥物，最終通過州府居家照護審核，每月領取3000多元補助，再安排親友掛名照護，私下將款項轉回自己口袋。除了冒領福利者有問題，審核制度造成如此浮濫的結果，尤為可議。

白卡各項計畫的資格規定不同，高收入不必然違規，關鍵在於是否隱瞞財務狀況、偽造醫療證明、虛報照護時數或串通冒領補助。部分照護機構及掛名非營利的諮詢組織，也可能藉協助申請牟利。若資格審核、醫療評估及請款機制缺乏有效監督，即使查辦個別違規者，也難以根除福利詐欺。

質言之，政府審核機構若過度仰賴申請人自行申報，或上述不肖民間機構提供的文件，缺乏獨立查核「跨系統」資料比對，就可能讓不實申請一路過關。當同一機構同時負責招攬客戶、安排照護及申報費用，更易出現弊端。

此外，親友照護的工時查核也是監管難題。聯邦政府要求各州對適用的居家照護服務實施電子訪視驗證(EVV)，記錄服務時間、地點等資訊，但各州規定不盡相同，與患者同住的親友，部分州可能依法免除電子打卡。

伊利諾州雖要求照護員電子打卡，但與特定發展障礙者同住的親友，可每年申請豁免；維吉尼亞州則自10月1日起取消同住照護員的豁免，全面要求電子記錄工時。然而，電子打卡只能核對申報時段，無法證明照護確實完成，仍須配合服務紀錄、抽查及異常請款調查，才能有效防堵詐欺。

對誠實交稅的守法民眾而言，這類訛詐福利的造假當然不公平。許多家庭為照顧失能父母，被迫減少工時甚至辭職，卻可能因資格限制無法獲得補助。若有人靠造假每月可平白賺取數千元，受損的不僅是政府財政，更是民眾對福利制度的信任。

防堵福利詐欺，政府應建立「跨部門」資料比對機制，核查申請人的報稅紀錄、收入及資產，並加強抽查重疊工時、內容雷同的醫療證明及頻繁開立證明的醫療人員。對蓄意造假的機構應依法嚴懲，但行政疏失或紀錄錯誤者，仍須保留合理申訴管道，避免誤傷無辜。

此外，居家照護員素質參差不齊，即使由親友擔任，也應具備基本英語溝通能力，以便緊急時妥善應變。

真正有效的改革，必須同時追究蓄意造假的申請人、協助不實送件的機構，以及監督失職的政府部門，才能堵住福利濫用的漏洞，保障真正需要照護的民眾。