忠誠凌駕能力 川普用人自食惡果

AI摘要 文章摘要整理： 本文批評川普第二任期偏重忠誠、輕忽專業，從短命發言人到爭議大使與部會首長，接連出包反映其用人失衡與執政風險。

過去一周，川普 總統開除了兩位女性官員：一是駐希臘大使季伏爾 (Kimberly Guilfoyle)，上周二因以私害公的傳聞，在白宮 要求下辭職。另一位是當天宣布季伏爾辭職的白宮發言人扎卡里亞(Katie Zacharia)，在白宮記者會首秀慘不忍睹後，又爆出律師資格不實，上周五也去職。她只當了五天發言人。

扎卡里亞面對滿室白宮記者明顯怯場，這場白宮十年來最短的記者會只進行14分鐘，札卡里亞開場就花了八分鐘，只接受三個問題，然後看稿回答後就草草退場。和前一任李維特(Karoline Leavitt)的自信強勢，形成強烈對比。

接下來媒體又爆出扎卡里亞從法學院畢業後，沒通過加州律師考試，卻對外自稱律師。扎卡里亞迴避了兩天，終於承認自己考試失敗。川普為了替這張自己打的爛牌止損，不得不讓她走路。

季伏爾曾任檢察官和福斯新聞主持人，是現任加州州長紐森(Gavin Newsom)的前妻，後來成了川普長子的未婚妻，2024年末兩人分手，川普隨即派她出使希臘。

據《華爾街日報》報導，季伏爾曾向川普金主索款清償私人卡債，並承諾幫對方引介政府高層；她還被指曾在外交場合幫某希臘企業拉生意。季伏爾否認上述指控，相關案件仍待調查，但川普已出手切割。

川普任命金主和親信出任大使的爭議不斷，例如親家庫許納(Charles Kushner)曾因逃漏稅與非法政治獻金定罪，經川普特赦後出任駐法國大使。但到任一個多月就致函法國總統馬克宏，批法國打擊反猶不力。今年2月，他更因介入法國國內政治爭議，卻拒絕法國外交部召見，一度遭法方禁止接觸部長級官員。

此外，駐比利時大使懷特(Bill White)抨擊該國官員引起抗議；駐波蘭大使羅斯(Tom Rose)因該國議長不挺川普拿諾貝爾獎就拒絕往來；駐冰島大使隆恩(Billy Long)被提名時，拿冰島「成為美國第52州」開玩笑。這些有違外交禮儀的舉止，反映川普「偏好親信，輕忽能力」的系統盲點。

美國外交人員協會統計，川普第二任提名的大使人選中，出身非職業外交體系比率達79.5%，遠高於福特到歐巴馬間歷任總統平均的31.9% 。誠然，歷任總統都曾以大使職回饋金主與親信，親信也可能被視為「更能代表總統意志」，但比例失衡至此，實在少見。

川普重用親信，其實有其脈絡。2017年他首次入主白宮，和延攬的多數共和黨建制菁英、軍事將領與企業主管格格不入，白宮內也出現不同派系角力，無法讓他遂行己意。

川普第二次重返白宮時記取教訓，選人首重「忠誠」。然而，忠誠不保證專業能力與操守，他的「自己人」團隊就不斷惹議。

例如國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)原是電視主持人，雖有軍旅資歷，卻欠缺大型機關領導經驗，難以服眾。赫塞斯上任後曾在群組傳遞葉門軍事行動資訊，國防部監察長認定他違規以私人手機處理公務，可能危及美軍安全。赫塞斯日前甚至要直播胡德堡槍擊案兇手行刑，引起朝野反彈，最後由川普出手叫停。

又如衛生部長小甘迺迪(Robert Kennedy Jr.)長期「反疫苗」，上任後撤換整個疫苗諮詢小組、終止近5億元的mRNA疫苗研發計畫，撤換疾病防治中心主任，引起公衛圈震驚批判。

根據華府非營利組織「公職夥伴」(Partnership for Public Service)統計，川普第二任前18個月中，已有27名參院同意的部會官員因各種因素離職，遠高於第一任同期的11人。

川普或許找到一群聽話的人，但上梁不正，下梁如季伏爾或扎卡里亞等角色，素質本就堪慮，組成的執政團隊自然沆瀣一氣，表現荒腔走板。11月期中選舉將至，目前的大環境顯示，共和黨非常可能無法再掌控國會兩院，果真如此，川普的用人和施政，恐難再如此肆意妄為。