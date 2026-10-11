申請OPT要7萬 留學大門關閉的通告

AI摘要 文章摘要整理： 美國國土安全部提案向學校申請OPT收取高額費用，恐進一步壓縮留學生留美就業與移民機會，並引發學界、企業及華裔社群反彈。

去年9月19日，白宮趕在周五下班時間，公告境外新申請H-1B工作簽證 ，要加收10萬元，並在36小時後生效。那個周末，矽谷各大公司連夜廣發緊急郵件，要求海外員工必須在星期天午夜前入境。舊金山機場擠滿匆忙返美的工程師，有人來不及跟家人好好道別，有人假期就此泡湯。10萬元簽證費後來被法院擋下，至今沒有真正徵收過，規定也改了數次，可是那個周末的兵荒馬亂，對受到影響的人來說，是一輩子的記憶。

一年過去，類似的劇本又再上演，只是主角換成學生。國土安全部日前把新提案放進聯邦公報，往後學校替外國學生申請畢業實習許可(OPT )，首次要繳7萬元，延長再繳3萬元。學校可以向學生或雇主收回成本。不管最後誰埋單，都直接衝擊未來到美國的留學生就業機會。

最近一年來，影響未來新移民的規定不斷出現。前述10萬元的簽證費，6月被麻州聯邦法院全國性撤銷，華府特區法院卻判政府勝訴。9月中白宮乾脆把公告延長到2027年，月底又被加州法院擋下。民眾還搞不清楚川普的規定到底執不執行，國土安全部8月又另闢戰線，提案對H1-B抽籤申請收取10萬3000元規費。民眾對此表達不同意見的程序，在上個月截止，收到超過1萬筆公眾評論的反對意見。

2月上路的薪資加權抽籤則已成定局，入門職位中籤率剩不到兩成。換句話說，有意留在美國工作的畢業生，最先被犧牲。白宮想把留學生居留年限從彈性改成固定，9月才被法院全國禁止，馬上又出現取消60天寬限期，要失業者立即離境的新提案。每隔幾周就有新規上路，沒有人知道，接下來還會有什麼新規則？

對許多華人家庭來說，實習許可與工作簽證不只是新聞話題，而是幾代人真實走過的路。從讀書，工作，到綠卡，從前的留學生，就是這樣留了下來，成家立業，再送自己的孩子讀美國的學校。川普的移民或反移民政策變化莫測，如今華裔外籍留學生人數已大幅減少。去年秋季，全美大學國際新生銳減17%，是十幾年來非疫情期間最大的跌幅。

平心而論，這些新政策不是完全沒有根據。外包大廠長期占用H-1B名額是事實，加權抽籤上路後，這類申請應聲崩跌，證明改革的確有幫助，假造OPT就業紀錄的空殼公司也有判例在案。問題是層層相疊的規定，若再加上OPT徵收7萬元的費用，幾乎將斷絕大部分外籍生的美國夢。

國際學生每年為美國經濟貢獻約430億元，根據美國國際教育者協會估算，今年秋季新生若再少11萬人，單年經濟損失34億元，近4萬個工作跟著消失。這些學生不會憑空蒸發，只會流向願意收留他們的地方。英國，加拿大與澳洲這兩年同樣在緊縮學生簽證；真正張開雙臂的是亞洲，人才流向美國的競爭對手國，學界與科技公司因此極力抗拒新政。

華人社區內部的態度，卻並不一致。有些入籍安居的移民覺得，自己當年按部就班走完程序，如今門檻再高都是別人的事，甚至有人樂見關門，認為新來的人擠壓了自家孩子的名額跟機會。然而，我們這代留下來的人，多數是這條路的受益者，知道每個關卡有多窄，也知道全程需要多少勇氣與運氣。如今在門外等待的，是跟我們一樣值得機會的年輕人，就算自家的孩子已經不需要簽證，身邊總有認識的家庭還在排隊。

OPT收費案的公眾評論期這星期開跑，所謂評論期，就是讓利害關係人發表意見的時間。對華裔社區來說，移民政策不是別人的事，僑團、商會、校友會、每個走過這條路的人，不論是反對或認同，都有權利和義務，留下自己的聲音。