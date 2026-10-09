遣送移民至第三國 挑戰執法權定位

AI摘要 文章摘要整理： 川普政府推動第三國遣返，引發政府執法權與正當程序邊界之爭；最高法院暫准執行，但後續仍須審查是否應提供通知與人權保障。

川普 政府擴大「第三國遣返 」(third-country removal)，將部分已有最終遣返令、卻無法遣返原籍國的移民 ，送往願意接收的其他國家。最高法院上月底以6比3，暫停下級法院限制這項政策的裁定，使政府在訴訟期間，得以繼續執行遣返。

經過移民司法程序，違反法令者最終被裁定遣返，行政部門依法執行，本來就是移民制度正常運作的一部分。不能因為原籍國拒絕接收、身分難以確認或旅行文件無法取得，就讓已經生效的遣返令永遠無法執行。否則最終裁定將失去效力，也可能形成制度漏洞。

從這個角度看，川普政府尋找願意接收的第三國，在政策與法律上，可站得住腳。

最高法院的裁定，也應放在這個架構下理解。最高法院並未判決川普政府的政策最終合法，只是暫停下級法院限制，讓行政部門在案件審理期間繼續執行。法院同時受理此案，預計12月辯論。

因此，執行遣返的真正爭議，不在「政府有沒有權遣返」，而是已經生效的最終遣返令，究竟授予政府多大的執行權？

若遣返回原籍國，目的地顯而易見。但第三國遣返，政府選擇的是一個當事人沒有國籍身分、從未居住，甚至毫無關係的國家。法律問題因此從「可不可以遣返」，進一步變成「可以遣返到哪裡，以及需要什麼程序？」

這也是下級法院與川普政府法律立場的主要分歧。

麻州聯邦地區法院限制政府政策，並非推翻這些人的最終遣返令，也不是裁定他們可以繼續留在美國，而是認為政府在將當事人送往第三國之前，必須提供有意義的通知，讓當事人有機會，說明自己在目的地是否可能遭受迫害或酷刑。

聯邦政府則主張，這些人已走完移民法律程序並收到最終遣返令，如果第三國遣返又增加新的程序與訴訟，行政部門執行遣返令的能力將再次受到阻礙。

法律不能只有裁判而沒有執行，川普政府主張，如果每次第三國遣返都重新開啟漫長程序，最終遣返令確實可能失去「最終」的意義。

而此案爭議點在被遣返者也應擁有人權保障。政府依法擁有遣返權，也不能直接推導出政府對「遣往何處」，擁有不受限制的裁量權。美國法律同時受到禁止將人送往可能遭受酷刑等規範約束，第五修正案的正當程序保障，也是最高法院將審查的重要問題。

換言之，執行最終遣返令與保障基本程序，並非二選一。法律需要建立的，是一套既能執行最終命令、又能讓行政權受到必要程序約束的制度。

本報日前獨家報導的華人Mike就是一例。他1991年來美，政治庇護失敗後被裁定遞解，但因中國方面無法確認戶籍及旅行文件等問題，遣返令30多年未能執行。

依法而言，在美生活30多年不會讓遣返令自動消失，政府仍有權執行。但如果政府決定把他送往一個從未生活過的第三國，法律問題就不再是他「應不應該被遣返」，而是政府決定新目的地時，應遵守什麼程序。

這也是第三國遣返最容易被混淆之處：支持程序保障，不等於主張最終遣返令不必執行；支持政府執法，也不等於行政部門可以不受程序限制。最終遣返令必須具有可執行性；政府選擇第三國時，也必須受到法律與正當程序約束。

最終遣返令不能因原籍國拒絕接收而成為一紙空文，但也不應成為政府將人送往任何國家的空白授權。

法律要能執行，才有威信；行政權受到法律約束，才有正當性。第三國遣返真正需要解決的，不是要不要或能不能執行，而是執法權的法律邊界，究竟在哪裡。