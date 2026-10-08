平抑柴油價格 川普恐難解產能問題

AI摘要 文章摘要整理： 美國柴油價格創新高，川普雖以威脅盟國與放寬國內柴油規範試圖壓價，但全球煉油產能不足與供應中斷，仍讓政策難以根治問題。

川普 能夠重返白宮 ，就是煽起民眾對高生活成本的不滿。他當年就大言不慚地說：「『食品雜貨』（groceries）這個字彙既美妙又簡單，我就是靠它贏得選舉」，但水可載舟亦可覆舟，如今高生活成本反而變成他芒刺在背的沉重負擔，可能讓川普在11月期中選舉敗北的，卻是與日常生活息息相關的「柴油」。

一般人大多不會開柴油動力車；即便計入重型皮卡，柴油車在輕型車銷量中也只占極小比率，可是在運輸業，無論是陸地的卡車或是海上的輪船，多半會使用柴油。根據美國能源資訊署（EIA）的數據，美國是全球主要柴油供應國之一，國內煉油廠每天生產約400萬至500萬桶柴油，國內消費量約360萬桶，剩餘的120萬至150萬桶柴油出口，使得美國成為全球市場至關重要的供應者。

但從俄羅斯入侵烏克蘭，乃至伊朗戰爭引發的供應中斷，對柴油價格造成了非常嚴重的衝擊：美國柴油價格上周創下每加侖6.52元的歷史新高，遠高於2025年初的平均價格3.63元，衝擊到川普最不敢得罪的選民族群，例如皮卡車主、卡車司機以及開曳引機的農民，一旦惹惱了這些基本盤，別說今年11月的期中選舉，就連2028年總統大選恐怕也很不樂觀。

川普心中也很清楚，單靠美國，無法壓制高漲的柴油價格，必須借助外來力量。於是他又祭出慣用的老法寶：口頭威脅；警告G7其他成員國，如果不向市場釋出更多柴油庫存，他將禁止美國出口柴油。在川普施壓後，以法國為首的歐洲G7成員發表聲明宣布，將在四個月內釋出1億桶原油和柴油，以緩解價格飆升的擔憂。

表面上皆大歡喜，但今年3月G7也曾達成協議，國際能源總署（IEA）宣布將釋出約4億桶石油以平抑市場需求壓力，但釋出過程卻因難敵大量廉價美國原油供應而一度陷入停滯，直到最近美油價格也水漲船高後才得以繼續進行。因此G7的這份聲明是否有效果，仍有待時間證明。

除了借助盟國力量外，川普也利用他最擅長的行政命令在美國國內操作，5日晚他簽署一項行政命令，放寬對價格較低的「紅染柴油」的使用和稅賦限制。紅染柴油與普通柴油本質上相同，只是因免稅且被染成紅色以示區分，通常僅限於非道路用途的曳引機或工業設備使用，而道路用柴油需繳納更高的聯邦稅和州稅。

然而這種釜底抽薪的方式未必能真正扭轉局面，因為考慮到油價一直在變動以及卡車司機跨越不同州界，紅色柴油仍難獲取。雖然短期內或許可能會降低一些成本，但可能會為生產者和消費者帶來深遠的代價。因為暫停徵收燃油稅不但不能改變供應狀況，反而會推升柴油消費量，進而推高非道路用柴油價格。

川普逼G7歐洲盟國釋出柴油庫存、在國內暫停徵收燃油稅並放寬農用柴油限制，最終還是無法解決最核心問題：全球嚴重的煉油產能短缺。中東地區煉油廠頻遭伊朗破壞；烏克蘭為逼俄羅斯坐上談判桌，不斷以無人機攻擊其煉油廠；雪上加霜的是，中國為了避免國內出現短缺，也一直在限制燃料出口。即使美國煉油廠能夠填補這個缺口，但產能已處於極限滿載運轉狀態。

川普這些頭痛醫頭的政策短期內或許對消費者有心理作用，卻無法解決根本問題。面對高昂的通膨物價，川普想在期中選舉成功翻盤，機率恐怕非常渺茫。午夜夢迴時分，他應會後悔在今年2月攻擊伊朗，導致如今的一切。