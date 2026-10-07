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民主黨具備優勢 民心卻未歸隊

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文章摘要整理：

民主黨在期中選舉民調與席次預測上占上風，但選民多半只是反川普，對兩黨皆缺乏信任，顯示其勝勢未必轉化為民心。

期中選舉進入倒數，民主黨迎來近兩年最佳態勢。RealClearPolitics 彙整多家民調，民主黨平均領先8.4個百分點；庫克政治報告預估民主黨眾院可淨增5至15席；Decision Desk HQ 模型給民主黨76%眾院勝率、56%參院勝率。連德州、愛荷華、阿拉斯加等傳統紅州，共和黨都被迫投入更多資源，才有勝算。

單看數字，民主黨具備優勢；不過「得勢」未必等於「得民心」。這場選戰核心動能是「反川普」與「挺川普」對決，而並非受民主黨所感動。實際上，9月下旬美聯社暨芝大全國民意研究中心AP-NORC民調顯示：55%登記選民認為共和黨沒能力解決重大問題，但48%對民主黨持相同評價；同時只有少數選民認為兩黨真有關注「像我這樣的人」——這可視為當代美國政治效能感(political efficacy)低落的表徵。許多選民即便仍願投票，卻難以相信選舉真能回應民意期待、解決問題。

回到民主黨自身表現來看。民主黨今年最顯著的修正，是從前兩次大選訴諸的「捍衛民主」反川普軸線，拉回更務實的日常生活，以「負擔得起的美國」為號召，聚焦醫療、托育、住房、油電、食品雜貨領域，批判共和黨未延長健保補貼，以及川普貿易戰、伊朗戰爭帶來的高通膨。前引AP-NORC民調也顯示，38%選民較信任民主黨處理民生經濟，高於信任共和黨的27%。

然而打響議題，不等於提供願景；民主黨能調動出選民的不滿，提出「結束戰爭、反高關稅、降低物價、維護健保」等修正議程，卻遲遲未能替「美國未來方向」構築一套有競爭力的政治敘事。

這種方向感的缺如，也反映在黨內路線分歧。8月間，進步派醫生薩依德(Abdul El-Sayed) 先在密西根參議員初選勝出；隨後，DSA(美國民主社會主義者)成員安吉尼克森(Angie Nixon)又在佛羅里達參議員初選逆勢出線。共和黨藉此抨擊民主黨正將美國帶向「共產主義、社會主義」；截至9月底，已有60位民主黨候選人連署自清「我們是資本主義者」，反駁對手抹紅標籤。

實際上，同屬DSA的法蘭西斯卡洪(Francesca Hong)在威斯康辛州長初選落敗；若干民主黨籍的搖擺選區候選人更迎合選區偏好，批判兩黨都腐敗，強調獨立於黨中央。整體而言，民主黨並非左移，而較像是黨內分歧更浮上檯面。

這也正是今年民主黨招募培育候選人的特徵。民主黨國會競選委員會的「紅翻藍」計畫中，篩選候選人標準是地方支持、基層動員、競選組織與募款實力。相對而言，共和黨把原有支援重點選區候選人的 Young Guns 計畫，改名為 MAGA Majority，明確以川普的「美國優先」議程作為共同品牌。民主黨策略顯然更貼近地方，給候選人更大品牌自由；其可能增加勝率，但其代價是：這些戰將也未必代表同一個民主黨。

選區重畫，更是對民主黨原則的試煉。該黨多年來反對為政治利益操弄選區邊界的傑利蠑螈(gerrymandering)；但當川普推動紅州重畫選區後，民主黨也在加州暫採更有利的選區地圖反制。包括歐巴馬、裴洛西，甚至不少黨內進步派，多接受「單方守規，形同制度自殺」的現實主義邏輯；但這種「必要之惡」說辭，並未消除其道德困境，黨內也存在反對。

2026年的民主黨做出許多務實妥協，卻同時模糊其價值理念；其眼前優勢部分源於共和黨支持的鬆動，卻不代表民主黨的認同有相應增長。兩黨之間，許多選民仍未看到盼望。

精華 FAQ

  • 文中指出，依據多家民調與模型，民主黨目前在眾院、參院預測上都較有利，連部分傳統紅州也使共和黨必須投入更多資源才能守住席次。

  • 因為這場選戰的動能主要來自反川普情緒，而不是選民真正被民主黨吸引；同時多數選民對兩黨都缺乏信任，政治效能感也偏低。

  • 民主黨從捍衛民主轉向生活成本與民生議題，但仍未建立清晰的未來敘事；黨內路線、候選人品牌與選區重畫上的妥協，也讓價值理念更顯模糊。

民主黨 共和黨 眾院

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