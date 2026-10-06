伊拉克戰爭後 美國不想再管世界

AI摘要 文章摘要整理： 伊拉克戰爭從誤判開始，最終讓美國付出高昂代價，也改變了中東與美國自身對海外介入的看法，顯示美國已不再願意承擔世界警察角色。

川普 總統宣布美軍在9月30日，正式完成伊拉克 撤軍，不僅結束了23年的軍事任務，同時也象徵美國對介入海外戰爭的正式告別。2003年，美國以胡森政府擁有大規模殺傷性武器、支持恐怖主義與鎮壓民主人權為理由入侵伊拉克。23年後，美軍雖撤，卻在伊拉克留下了教派裂痕、民兵政治、伊朗 影響力與宗教極端組織再起的陰影。這場戰爭究竟帶來了中東和平，還是埋下更多隱憂？答案其實不只在伊拉克，也在美國民意的變化裡。

伊拉克戰爭一開始就建立在一連串誤判上；小布希政府相信，胡森政權握有威脅世界的軍事力量，並與恐怖主義存在危險連結；更重要的是，當年華府相信胡森政權民心向背，只要美軍輕輕一推，伊拉克就能主動擺脫獨裁，走向民主。當時甚至有人預言，美軍進入巴格達時，會受到人民熱烈歡迎。

結果完全相反，美國確實推翻了胡森，卻沒有準備好承接一個破碎的國家。胡森政權的影響力比外界想像更深的嵌入伊拉克社會；這套統治機器被拆掉，留下的不是自然誕生的民主秩序，反而是巨大的權力真空。先前被壓制的各派系勢力與極端主義，快速填補了空缺，美國以為打掉獨裁就能釋放社會力量，卻低估了獨裁被打掉後，社會可能陷入更殘酷的競爭。

更嚴重的是，伊拉克戰爭玷污了美國推廣民主的形象。美國曾以自由與人權作為戰爭號召，但在伊拉克駐軍多年之後，在中東眼中，美國推廣的民主不再是普世價值，而是與外國佔領、空襲、監獄、腐敗政府與內戰記憶連在一起。阿拉伯之春、蘇丹與阿爾及利亞抗爭、伊朗街頭示威，都證明當地社會仍然渴望自由與尊嚴；但他們未必還會再相信，美國是可靠的民主夥伴。

伊拉克戰爭也改變了美國人；戰前，美國社會仍活在911的恐懼陰影下。2002年至2003年初，多數美國人相信伊拉克擁有或即將取得大規模殺傷性武器，皮尤研究中心回顧指出，2002年十月甚至有六成六美國人相信胡森曾協助911恐怖分子。這種恐懼，使戰爭在一開始得到廣泛支持。2003年5月，小布希總統在開戰前發表演說時，美國民眾對出兵伊拉克的支持一度升至七成四。

但戰爭沒有如想像般快速結束。叛亂、內戰、虐囚、派系屠殺、伊斯蘭國崛起，讓美國人一步步看見這場戰爭真正的代價。2019年皮尤調查顯示，六成二美國人認為伊拉克戰爭不值得打；退伍軍人也有六成四持相同看法。這代表當年支持戰爭的恐懼，最後變成對海外介入的懷疑。

這種懷疑不是川普創造的。川普只是把美國社會早已累積的疲憊，用更直接、更粗糙的方式說出來。從阿富汗撤軍到伊拉克撤軍，美國不是完全退出世界，而是愈來愈不願意用大規模軍事力量替別國政治工程負責。未來美國仍會出手，但會更仔細計算、更選擇性，也更在乎直接利益。過去那種以民主、人權與秩序為名，長期投入他國戰爭與重建的美國，不會再回來。

這對世界是重大轉變。過去許多國家習慣假設，國際秩序出了問題，美國會收拾；區域安全失控，美國會派兵；民主受壓迫，美國會干預。但伊拉克23年的教訓是，美國可能介入，但不一定會跟盟國走到最後，美國可以高喊價值，但若戰爭失利可以暫時擱置。美國的力量仍在，但耐心變少；承諾仍在，條件卻變多了。

伊拉克戰爭推翻了一個獨裁者，卻打開更多權力裂縫；以民主之名出發，卻讓民主推廣背負戰爭陰影。最諷刺的是，這場戰爭不只讓伊拉克付出代價，也讓美國人民失去在世界舞台介入的信心。

23年後，美軍離開伊拉克，世界等到的不是中東和平，而是一個更冷酷的現實：世界不再有可靠的警察，各國都要學會自求多福，認清一切都要靠自己。