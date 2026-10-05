期中選舉若輸 川普只能怪自己

AI摘要 文章摘要整理： 本文指出，川普支持度下滑拖累共和黨期中選情，眾院與參院控制權都面臨失守風險；雖有民調低估與隱性選民變數，但川普自身言行仍是最大風險。

期中選舉 前30天，多州共和黨 選情全面告急，最新民調多顯示，共和黨不僅將失去眾院多數席次，原本預期可險勝的參院多數，也可能不保，若跌勢不變，川普 總統30天後不僅將成為跛腳總統，還可能面臨第三次彈劾，這一切只能怪川普總統自己。

選前各項民調與輿情都顯示，川普總統施政滿意度不斷下降，連帶嚴重拖累共和黨候選人，這些候選人目前都想與川普保持距離，但又需要川普與黨部的金援，形成矛盾情況。

川普總統展開為期32天的期中選舉助選巡迴之旅，專程為共和黨人站台，首站是德州、奧克拉荷馬州和阿拉巴馬州等這三個紅州。共和黨策略是在2024年得票超過拜登的紅州，讓川普再次催出MAGA選民，穩住基本盤，然後到選情激烈的搖擺紫州，利用選民對民主黨激進派候選人的恐懼，催出中間獨立選票。

但一些共和黨候選人卻對川普的助選功效打上問號，對他們來說是利是弊，難以確定，有人乾脆切割。最近選情告急的德州共和黨參議員候選人帕派克斯頓就私下批評川普帶衰選情，讓自己民調被民主黨對手超前，私下怨言錄音被洩出，讓切割內情曝光。但川普仍認為自己是共和黨代言人，他一再重覆「請想像我在選票上」，全美四處站台，認為這樣就能在紅州催出基本盤。

真正的危機在2024支持川普的MAGA都已失去熱情。華爾街日報6月數據分析，保守派播客與右派網紅曾在2024推動川普再進白宮發揮重大影響力，不過現在對川普的興趣正顯著消退。

目前多數民調看好民主黨奪回眾院控制權(只要多贏四席)，參院則預測民主黨從之前的落後共和黨，到目前的勢均力敵，並可能扳回參院領導權，讓共和黨焦心不已。

不過仍有看好共和黨的預測，前雷根總統白宮民調資深分析師凱希祥(Craig Keshishian)指出，目前民調低估共和黨候選人支持率，他認為，主流民調機構仍在重蹈覆轍，依然沒能測出川普聯盟的核心選民群體正在「隱性選民湧現」(hidden voter surge)。

凱希祥曾在2024總統大選中準確預測川普獲勝，他這次認為在喬治亞州等農村搖擺州，從密集家中庭院的競選標語牌活動(yard-sign activities)表示選民的潛在熱情，共和黨的投票率遠高於公開數據所顯示的調查。他的說法是，「隱性選民」通常不會接聽民調電話，但選舉日多會準時到場投票。他在X平台分析指出，藍領階級選民、少數族裔選民，及政治參與度較低的選民，向來是民調中被低估群體，傳統民調到真正投票之日就經不起考驗。

民主黨期中選舉目標是要搶下共和黨傳統票倉，主打經濟民生議題「可負擔得起」，爭取對生計叫苦不迭的中間選民，利用川普一跌再跌的支持率，全力拖垮要連任的共和黨參眾議員。目前在2024年大選川普以兩位數優勢獲勝的10個州，民主黨都在眾院選舉後來居上。

丕優中心7月民調與華爾街日報最新民調都指出，經濟和生活成本、健保醫療支出，是選民最關心的問題，也是打到川普共和黨痛處的議題。兩年前川普共和黨據以為勝的反非法移民，以及邊界治安敗壞兩大議題，早被選民拋之腦後。

「大西洋月刊」指川普陷入困境，都是咎由自取，他往往口無遮掩，產生難以收拾的後果，給了批評他的媒體更充沛子彈，火力全開，川普反又再遷怒媒體甚至特定記者，禁止媒體白宮採訪權利，引發全體媒體抵制，後果是川普原本想宣傳自己政績，反而適得其反。

除了簽署格陵蘭協議外，川普自己四處點燃戰火，卻在期中選舉前無力交出一件像樣成績單。現在川普總統最擔心的是他把自己押上選票，但催不出心灰意冷的MAGA基本盤選民。