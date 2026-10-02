川普禁媒體進白宮 司法能解嗎？

AI摘要 文章摘要整理： 川普禁止多家媒體進白宮並遭告後，法院暫時限制白宮做法；文章指出判決可處理程序與准入問題，但難解政媒對立與信任崩解。

川普 總統日前禁止CNN、MS NOW與Politico三家電視媒體的記者進入白宮 ，抨擊這三家媒體「長期傳播假新聞」，引起包括Fox News在內五大電視網停止白宮電視聯訪反制，並聲明「任何政府都不應因反對某家新聞機構報導而限制它」。隨後「經濟學人」民調顯示，58%受訪選民反對川普此舉，就連常抨擊媒體的學者也警告：此例一開，將反噬保守派媒體。

三家遭禁媒體隨後提告，指白宮此舉違反憲法第1、第5修正案。聯邦法官凱利不久裁定效期兩周的臨時禁制令，認定白宮未經告知與申辯就撤證，違反正當程序。白宮則在法院禁令生效後，仍不讓當事媒體上空軍一號和參與聯訪。本案後續的司法與論述攻防仍在進行。

美國總統與媒體的張力，早在建國初期就浮現。1798年亞當斯總統任內，聯邦黨曾在國會通過「煽動法」，將對聯邦政府發表「虛假、中傷且惡意」的言論入罪，藉此打壓反對派媒體。傑佛遜抨擊該法違憲，並於選上總統後赦免受刑人。但掌權後，他同樣難忍批評，曾建議賓州州長起訴敵對報人。1804年紐約州克羅斯威爾案中，漢彌爾頓辯護時主張「陳述屬實」應能免責，才促成翌年紐約州立法建立新依據。

200多年政治與媒體的拉扯，凝聚出幾個共識：一、政府不得以司法打壓媒體批評：如1964年「紐時訴蘇利文案」判決強調「煽動法」早在歷史法庭被否定，要求公職人員要控告媒體誹謗，需要證明其具「真實惡意」；二、政府也不應事前禁止刊登：如1971五角大廈文件案中，最高法院駁回尼克森「因國家安全禁刊」的決定；三、政府不應任意排除媒體：如1977年雪瑞爾案(Sherrill v. Knight)確認，白宮既已對合格記者開放採訪設施，限制媒體進入，就必須具備充分理由與適當程序。

自川普上任以來，這些界線屢遭試探。他首任就不斷以「假新聞」與「人民公敵」攻擊主流媒體，先後撤銷、暫停不同記者採訪證而遭法院制止。到了第二任，他更打破百年慣例，從白宮記者協會手中收回聯合採訪(pool)的指派權；減少對NPR、PBS的聯邦補助，裁撤美國之音；控告多家媒體誹謗；今年更提前啟動電視台審照，同時宣稱某些電視台未播其演說而應撤照。

川普並非首位槓上媒體的總統，但他卻把衝突升高到歷來罕見的程度。目前已有多起案件，承審法官在判決時重申：政府不應對媒體存在觀點歧視。李維茲基(Steven Levitsky)等政治學者更警告，川普政府已展現「競爭型威權」特徵，有濫用權力扭曲自由民主運作的跡象。

持平而論，當前政媒衝突不能完全歸咎於川普。當代訊息洪流壓縮媒體查核真相時程，減少受眾識讀辨別空間，造就當代「後真相」傳播的氾濫。社媒演算法顛覆知識權力結構，分化閱聽受眾，其商業模式更掏空傳統媒體財務基礎，共構出民粹型領袖崛起的溫床。

面對此時代變局，傳統媒體菁英本身也難掙脫「立場偏頗」的質疑。據雪城大學2022年對1600名記者調查，自認為共和黨者，從半世紀前的26%跌至3.4%。最新蓋洛普調查中，只有33%受訪者仍信任傳統媒體，共和黨人更只有22%，顯示媒體確實存在信任危機，尤其是共和黨人更不信任傳統媒體。

本案未來判決可能延續雪瑞爾案和去年美聯社案的精神，主張白宮簡報會應公平開放，但尊重白宮對橢圓形辦公室、空軍一號的主導權。不過法院雖能釐清如空間准入、撤證程序等技術細節，卻無法修補信任破碎的社會。多年來建立的新聞自由法理，也不足以應對當代傳播秩序的危機。