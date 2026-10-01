一條紅毯的外交成本與收益

AI摘要 文章摘要整理： 本文分析川普以紅毯與國宴高規格接待習近平的外交得失，認為象徵禮遇雖遭批評，卻也換來若干談判成果與戰略訊號。

紅毯鋪開，戰機飛越，白頭鷹雕像成為國禮，白宮東廳擺下燭光國宴。從川普親赴安德魯聯合基地接機，到翌日的軍禮與晚宴，就場面而言，這幾乎是美國能給外國領袖的最高規格，華府 給足了習近平 「面子」。

這套高規格安排立刻引發不小爭議。批評者認為，川普對威權領袖過度禮遇，容易被解讀為示弱；更有人翻出他2015年競選期間的舊話——當時他曾批評歐巴馬 以國宴接待習近平，如今自己卻動用了同樣的外交工具。這也反映出政治中常見的矛盾：在競爭狀況下，禮遇容易被形容為軟弱；真正進入外交談判後，儀式、尊重與排場卻往往又成為不可或缺的工具。

「面子」在中國文化中向來占有重要位置，關乎禮節、地位，以及彼此之間如何定位。放到外交場合，是否獲得足夠尊重與高規格接待，往往也被賦予超出禮節本身的政治意義。2025年英國以王室最高規格接待川普，倫敦很清楚這位美國總統重視排場與私人關係，希望藉此鞏固特殊關係、推進經貿合作。2017年川普首次訪華時，北京同樣安排「國事訪問+」待遇，在故宮以極高規格接待。

九年後角色互換，華府用川普熟悉的語言回敬北京，這番「面子外交」顯然做足了功課。只是當高規格禮遇的對象是習近平時，川普這一系列儀式招致了不少示弱、甚至過度討好的批評。

但象徵政治真的只是作秀嗎？紅毯外交成本與收益，川普心裡的算盤當然清楚。

峰會前，外界普遍預期這次訪問將是排場多、突破少。然而會後的成果卻比預期豐富。雙方就各300億元非敏感商品更優惠的關稅待遇形成共識，成立農業市場准入工作小組，建立人工智能對話及事件溝通管道；中方還稱兩軍將推進危機溝通與預防機制。成果能否落實仍要觀察，但至少說明盛大禮遇與談判並不互斥。只要不動搖底線，給出一些好吃好看的禮遇，反而能換來更大的談判空間。

這場盛典同樣也演給兩國國內觀眾看。對習近平而言，華府以高規格接待，本身就是可以帶回國內展示的政治訊號：即使美中競爭加劇，中國依然受到美國重視。對正面臨伊朗戰事與國內支持度壓力的川普而言，一場聲勢浩大的大國峰會，也有助於塑造其仍能主導國際議程的形象，甚至安定市場情緒。

中方在此次成果文件中反覆強調「尊重、公平、對等」，背後正是北京希望美國以平起平坐的大國看待中國。對華府而言，這類象徵性承認幾乎沒有實質成本。如果它能降低戒心，讓雙方在關稅、人工智能或軍事危機溝通上能夠更進一步，自然值得一試。

不過外界也關注，習近平可能利用川普重視與習近平私人關係這一點，爭取華府在敏感議題上延後甚至收手，而對台軍售正是最直接的試金石。

北京一直要求華府停止或削減對台軍售，而美方仍有約140億元軍售案待處理。若川普因擔心破壞與習近平的私人關係而長期擱置軍售，那麼禮遇便會滑向讓步，也會讓區域盟友懷疑美國承諾。相反，如果華府在推進既有安全政策後，北京仍願意維持對話，這才證明雙方公報所稱的「建設性戰略穩定」有其價值。

此次國宴上，白宮特意選用了1972年尼克森訪華時與周恩來「和平祝酒」所用品牌的美國氣泡酒。半個多世紀前，美中也曾在嚴重分歧中用儀式與接觸打開關係。今天的兩國早已不是1972年的格局，但其中的外交邏輯沒有完全過時。相信美中雙方都清楚，外交場上的每一場盛宴，最終都有它的價碼。