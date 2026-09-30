國宴不見中企CEO其實無關緊要

AI摘要 文章摘要整理： 本文認為，白宮國宴中不見中企CEO並不重要，因為美中談判真正決策者仍是兩國高層官員，且在貿易、投資、稀土與科技管制上雙方仍缺乏實質突破。

在川普總統為中國國家主席習近平 精心安排的白宮國宴 中，美國30多名金融與科技領袖及CEO齊聚一堂，特斯拉和SpaceX的馬斯克、Nvidia(輝達，另譯英偉達)的黃仁勳、AMD的蘇姿丰以及蘋果公司執行董事長庫克等人，他們甚至還與川普、習近平同坐主桌。但反觀中國代表團中幾乎全是政治官員，企業高層全部缺席。

這個鮮明的對比凸顯出兩個事實：首先，中企高層是否出席對美中談判影響不大，白宮國宴在座的高級官員才是最終的關鍵決策者；其次，即使川普和習近平真的有心穩定雙邊關係，美中在貿易和投資方面的進展仍然十分有限。

這次北京代表團清一色都是高階官員，釋出的意義明確：任何重大經濟協議都在國家層級主導談判，企業只能扮演次要角色。在今年5月北京的「川習會」，中方宣布採購200架波音飛機，為2017年首見的大手筆，雖然號稱由各航空公司決定簽約，但作出決策的是中共，至今仍沒有任何客機成交。這次華府「川習會」中企高管的缺席，更進一步印證了中國企業仍是政策執行的棋子，不像可以獨立作出投資決策的美國企業。

北京多年前批准特斯拉在華成立100%全資外資企業，原本是想換取美國對等開放中企在美投資。然而從第一任期到第二任期，即使川普不斷稱呼習近平是他親密的「老朋友」，但在「美國製造」的MAGA主義風行草偃下，華府對中企的全面封殺卻從不手軟。

中國和美國即使都很想改善雙方貿易關係，願意提供更多互惠條件，但雙方的政策底線仍是鐵板一塊；除了都期待對方擴大市場准入之外，華盛頓力求中國降低稀土管制，而北京則呼籲美國放寬技術出口限制，雙方幾乎沒有交集。

再者，美國以與人民解放軍有往來為由，將多家中企列入「實體名單」；全球最大電動車電池製造商寧德時代和通訊巨頭華為公司都名列其中，對北京而言，若是這些最具代表性的企業都被拒於門外，其他的CEO被列入管制，也只是時間問題。

至於白宮國宴上的多家美企CEO，他們應邀出席也絕非是討好北京，因為他們深知中國不會因為峰會就改變立場，美國也不會放行高科技產品輸中；谷歌和微軟早年就已鎩羽而歸，Meta的社群媒體產品永遠無法落地，Nvidia的高階AI晶片仍然受限。這些CEO甘願扮演人形立牌，不外是給川普捧個人場，維繫與川普家族的友好關係；他們真正目標反而是如財長貝森特等負責經濟事務的內閣成員，因為這些人，才是真正的政策擬訂者，對這些人下功夫還比較實在。

雖然中國企業主管未參與代表團，並不會改變這次峰會的實質成果內容，因為雙方在大原則上都不願做出太多讓步，基本上各個領域都未取得重大突破，但也不願將衝突擴大，貿易休戰期限延至明年1月，繼續以拖待變；對AI監管只有共識而無決議，口惠而實不至；雖都支持早日解決中東衝突，但一如美中各自發表的清單內容：各說各話。

川普任內已和習近平前後已進行過七次面對面會晤，今年11月中國深圳的APEC峰會還會再度碰面，但美中的競爭關係實際上並沒有太大的改變。在數度交手後，北京反而從中摸索出該如何「敷衍」川普的策略：與川普政府保持若即若離的接觸，但絕不輕易在AI監管、貿易關係及稀土出口管制等關鍵議題上鬆口。

用時間的角度來看，力求建立歷史定位的川普想在11月期中選舉前交出成績單，而習近平極可能在明年再取得五年國家主席任期；白宮下一個主人對美中關係究竟是「蕭規曹隨」還是「人走政息」，才會決定未來美中競合的大國博弈角色。峰會上不見中企CEO們，其實一點也不重要。