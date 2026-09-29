格陵蘭新安全協議 重回冷戰安防架構

中國國家主席習近平訪問華府前一天，川普總統在聯合國和丹麥 、格陵蘭 簽署「格陵蘭安全協議」，該協議未來將禁止中國等非北約 國家在格陵蘭有部隊基地。川普原本併吞格陵蘭的高姿態，從一開始就踢到鐵板，幾經周折，最後等於回到原本在冷戰時期與北約等國達成的協議架構。川普找到下台階，丹麥、格陵蘭並未割地，這場川普自導自演的TACO劇，總算收場。

川普在第一任時就有意收購格陵蘭島，2025年再當選後重申：「我們需要格陵蘭島，出於國家安全考慮。」他說，外面到處都是中國和俄羅斯的船隻，「我們不會允許這種情況發生。」

格陵蘭島是丹麥領土，人口雖少，幅員遼闊，位在北冰洋和北大西洋之間。二戰期間，這個島至少有30個美軍基地和設施。就像1803年自法國購得路易斯安納、1867年自俄國購得阿拉斯加，自1867年以來，強森(Andrew Johnson)和杜魯門(Harry Truman)兩位總統曾試圖購買，但都沒有進展。冷戰時期，美國、丹麥及北約組織在1951年達成協議，獲得美國在島上駐軍及開展軍事行動的權利。

川普是第三位想染指格陵蘭，也是第一位暗示不排除動用武力拿下格陵蘭的美國總統。川普政府聲稱是出於對俄羅斯和中國的安全關切，必須掌控格陵蘭島。

中國目前積極開發「冰上絲路」，穿越北極圈、連接東亞與西歐的海運航線，今年8月15日啟用首條穿越北極圈的常態化貨櫃定期航線。原來自寧波舟山港到英國航線需40天，走北極航線縮短為約20天。中方也曾在2018年參加島上機場擴建工程，後來美國與丹麥關切施壓後退出。格陵蘭島上還有關鍵礦產與稀土蘊藏，美國因此積極防堵中方掌握全球供應鏈。

川普總統一再堅稱美國考量戰略，需要控制格陵蘭島，引發北約組織盟國與丹麥不安，招致強烈反彈。即使如此，川普政府沒有放棄其他選項，在全世界焦點集中在伊朗戰爭之際，美國和丹麥、格陵蘭就格陵蘭島的協商，在未受矚目下進行幾個月。

習近平到訪美國前四天，川普突然推文，「美國已與丹麥王國及格陵蘭達成協議，讓美國對格陵蘭的安全以及其他所有需求擁有永久掌控權。」川普表示，美國將立即開始在格陵蘭逐步擴大軍事部署。在習近平抵美前夕，川普在聯合國大會發表演說後，立即與丹麥及格陵蘭三方簽署協議，針對中俄非常明顯。

根據新協議，明確限制美方認定的對手(包含中國與俄羅斯)在島上當地建立軍事基地；未來任何中國等對手在格陵蘭涉及的「敏感投資」(主要就是稀土礦區)，都必須經過嚴格的國安審查並取得華府同意，華府握有否決權，大幅壓縮北京的北極布局。

美國最後沒有再提購買或占領格陵蘭島，整個過程也再次複製川普先霸凌喊狠話、最後找下台階的TACO行為模式。無論如何，這項協議至少避免了當事各方劍拔弩張的危機。川普口頭上自稱對格陵蘭的安全及其他所有需求，擁有永久掌控權，同時丹麥王國的主權與領土完整及格陵蘭人民的自決權，實質並未受損。

在協商過程中，儘管川普刺耳言論，逼得北約內訌，但最後的結果算是美國、丹麥、格陵蘭與北約四贏結果。有人評論：「川普具破壞性的侵略威脅，畢竟有效」。