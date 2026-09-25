美中未到最後關頭 不延長貿易休戰

本周美中峰會正在召開，但根據美中雙方各自的本位算計，經過會前預備會議的協商，雙方僅同意將釜山停戰協議，延長兩個月，而非原來所預定的延長一年。

川普 總統去年4月實施的關稅 措施，引發全球嚴重貿易危機，北京當時的反制措施是對七種稀土 實施全面出口管制，導致包括美國在內的全球供應中斷和工廠暫時停產，也暴露了美國在稀土方面對中國的依賴，稀土出口管制成為北京在貿易談判中強有力的籌碼，華盛頓被迫做出讓步。

雙方代表團去年11月在南韓釜山達成休戰協議，美國降低部分中國商品的關稅，暫停針對中資關聯企業的額外限制措施，中國則將部分中國稀土出口管制措施暫停一年，就採購美國大豆及管控芬太尼原料做出承諾。該協議將於11月10日到期。

正因為距離協議到期還有七周，雙方都擺出不急於延長的態度，來爭取更多談判空間。對中國而言，一勞永逸的解方是把協議延長至川普任期結束，確保他任內不再出意外；但對美方而言，「邊談邊打」向來是川普的一貫手法，準備把談判拖到11月APEC領袖會議才確定。

不過雙方的均勢天平正逐漸向中國傾斜。經過一年的休養生息，中國的出口引擎承受住貿易戰的考驗，表現遠超華盛頓預期，中國全球貿易順差可望連續第二年突破1兆美元大關。而且北京手上仍然有稀土和關鍵礦產資源等強力籌碼，還是能為美國帶來棘手難題。

相對而言，川普總統雖然也握有不錯的籌碼，諸如關稅、半導體出口限制以及對美國市場的准入權，然而11月3日的期中選舉在即，面臨的壓力更具緊迫感和時效性。

根據路透/益普索(Reuters/Ipsos)的最新民調，川普的民意支持率僅32%；而在期中選舉前的國會選舉意向調查中，共和黨的支持率以37%對44%落後於民主黨。伊朗局勢引發的經濟衝擊以及燃油成本上漲，進一步加劇了他的政治壓力，迫使他必須力爭在峰會中，取得能向選民吹噓的「經濟勝利」。

北京也深知川普急於求取政績，故而可能會追加一些承諾，例如增加採購美國農畜產品、波音客機或油氣能源，加強管制芬太尼，甚至可能在稀土供應方面提供更多便利，給川普做些「順水人情」。但北京肯定也會相對希望華府放寬人工智慧(AI)晶片限制措施，並要求川普在台灣問題上，作出更明確的表態。

雖然川普可能做出有限讓步：如小幅鬆綁AI晶片管制，放寬某些遭貿易管制晶片的出口許可，但不會完全放行最先進晶片；在台灣議題上，川普在去年5月川習會後曾表示，對台軍售是他的談判籌碼之一，或許縮減軍售規模是他口袋裡的一個備用選項，但絕對不會完全取消。

川普在談判桌上也並非全然落居下風，美國對伊朗在軍事和外貿的全面封鎖，正好踩住中國的七寸。中國是中東能源的重度進口國，也是伊朗石油的最大進口國；荷莫茲海峽長期關閉，給中國帶來的經濟衝擊只會日益加重。川普可能在峰會中促請習近平勸說伊朗讓步開放荷莫茲海峽，並從中積極促成和平談判解決方案。

這就形成了美中「各取所需」的局面：北京和華府各自擁有優勢籌碼，但也都有弱點；雙方都願意犧牲其中一些來換取對方讓步，但縱觀過招的過程，這次峰會或許可能在中東戰爭問題上取得部分外交進展，但達成與貿易休戰協議的可能性並不大。

但在習近平抵達華府之際，貝森特突然宣布，由於中方提了包含投資在內的大交易，所以將把停火協議延長兩個月，看是否能夠談出整體方案，不過沒有人會認為川普和習近平坐下來就能解決美中間的緊繃關係，他們只要不讓當前局面惡化已是萬幸。